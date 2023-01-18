خدمات البريج يثخن جراح الجلاء ويبعده عن البقاء

أثخن نادي خدمات البريج جراح المتذيل، نادي الجلاء وألحق به الخسارة الثانية عشرة، بنتيجة 2-1 على ملعب الشهيد محمّد، في ختام لقاءات الجولة الخامسة عشرة- الرَّابعة من دور الإياب في الدرجة الأوّلى للدوري العامّ للموسم الكروي 2022- 2023سجلهما النجم إبراهيم وشاح في الدقيقة 11، وأحمد الكرنز في الدقيقة .66 وقلص هادي نبهان الفارق للجلاء بهدف وحيد في وقت قاتل في الدقيقة 85.

وبذلك، رفع البريج رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، متساوياً مع ملاحقه بيت لاهيا بذات الرصيد، خلف الأمل السادس بفارق نقطة وحيدة برصيد 20 نقطة.

حكم اللقاء: محمد النبريص للساحة، وساعده خالد بدير، وأحمد شبير، وهلال شبات حكماً رابعاً.

الدرجة الثّانية

واحتكم ناديا الاستقلال وشباب معن للتعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1 على ملعب رفح البلديّ، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع عشر لدوري الدرجة الثّانية في فرع غزة والشمال، تقدم شباب معن عبر صخر زعرب في الدقيقة 55، وتعادل الاستقلال عبر إبراهيم العيادي في الدقيقة 68. وبذلك رفع معن رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، وبقي الاستقلال أمامه في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

حكم اللقاء: إبراهيم الدعالسة للساحة، وساعده محمد أبو زر، أمجد العطّار، وموسى غنّام حكماً رابعاً.

مباريات الثلاثاء

وتختتم اليوم الثلاثاء مباريات الدرجة الثّانية في فرع الوسطى والجنوب ويلتقي خدمات المغازي وخدمات دير البلح على ملعب الشهيد محمد، وفي الدرجة الثالثة في الأسبوع الرّابع في فرع الوسطى والجنوب، يلتقي التّرابط والمصدر على ملعب خانيونس البلدي، وتختتم بلقاء العودة وأهلي البريج على ملعب الشهيد محمد.

الجولة المقبلة

واعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة لقاءات الجولة الـ16 في الدرجة الأوّلى، ويلتقي الجمعة خدمات الشاطئ والمجمع الإسلاميّ على ملعب اليرموك البلديّ، وبيت لاهيا وأهلي النصيرات على ملعب بيت لاهيا، السبت نماء والأهلي الفلسطينيّ على ملعب بيت حانون البلديّ، والأقصى والجلاء على ملعب الشهيد محمّد، ويلتقي السبت خدمات البريج وخدمات خانيونس على ملعب الشهيد محمّد، وبيت حانون والأمل على ملعب بيت حانون البلديّ.