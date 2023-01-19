OnePlus تطلق أقوى هواتفها الذكية قريبا

تستعد OnePlus لإطلاق هاتف جديد سيحصل على مواصفات تجعله من بين أفضل أجهزة أندرويد لهذا العام.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف OnePlus Nord CE 3 سيأتي بهيكل متين مصنوع من مواد مقاومة للصدمات والخدوش، وسيجهّز بشاشة بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

وسيعمل هذا الهاتف بكفاءة عالية مع شبكات 5G بفضل نظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فستحصل على عدسة رئيسية بدقة 108 ميغابيكسل، وعلى عدسة ماكرو، وعدسة بفتحة f/2.4، والكاميرا الأمامية له ستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.

المصدر: 4pda