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OnePlus تطلق أقوى هواتفها الذكية قريبا

19 كانون ثاني / يناير 2023 09:14

OnePlus تطلق أقوى هواتفها الذكية قريبا
OnePlus تطلق أقوى هواتفها الذكية قريبا

تستعد OnePlus لإطلاق هاتف جديد سيحصل على مواصفات تجعله من بين أفضل أجهزة أندرويد لهذا العام.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف OnePlus Nord CE 3 سيأتي بهيكل متين مصنوع من مواد مقاومة للصدمات والخدوش، وسيجهّز بشاشة بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

وسيعمل هذا الهاتف بكفاءة عالية مع شبكات 5G بفضل نظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية  فستحصل على عدسة رئيسية بدقة 108 ميغابيكسل، وعلى عدسة ماكرو، وعدسة بفتحة f/2.4، والكاميرا الأمامية له ستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.

المصدر: 4pda

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