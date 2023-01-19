إنتر ميلان ينتزع كأس السوبر الإيطالي في الرياض بثلاثية في مرمى ميلان

حقق إنتر ميلان لقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على غريمه التقليدي ميلان 3/ صفر، اليوم الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

ونجح إنتر في معادلة رقم ميلان في عدد مرات الفوز بالبطولة، بعد وصوله للقب السابع، حيث يبتعد الثنائي بفارق لقبين فقط عن يوفنتوس صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

كما نجح إنتر في تكرار تفوقه على ميلان في مباريات كأس السوبر، حيث سبق لهما أن ألتقيا في عام 2011، وفاز إنتر 2/ 1 في المباراة الوحيدة بينهما بتلك البطولة التي انطلقت عام 1988.

وتقدم إنتر في الدقيقة العاشرة عن طريق فيدريكو ديماركو، قبل أن يضيف إدين دزيكو الهدف الثاني في الدقيقة 21، فيما اختتم لاوتارو مارتينيز ثلاثية فريقه في الدقيقة 77.

(د ب أ)