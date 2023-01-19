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كريستال بالاس يعرقل مانشستر يونايتد ويحرمه من الوصافة

19 كانون ثاني / يناير 2023 10:17

كريستال بالاس يعرقل انتفاضة مانشستر يونايتد ويحرمه من الوصافة “المؤقتة” للدوري الإنكليزي
كريستال بالاس يعرقل انتفاضة مانشستر يونايتد ويحرمه من الوصافة “المؤقتة” للدوري الإنكليزي

أوقف كريستال بالاس انتفاضة ضيفه مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وحرمه من التقدم لوصافة الترتيب – ولو بصورة مؤقتة – بعدما تعادل معه 1 / 1، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للمسابقة.

وأصبح مانشستر يونايتد، الذي كان يأمل في تحقيق انتصاره السادس على التوالي بالمسابقة، في المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 19 مباراة، بفارق الأهداف خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد من 18 لقاء.

في المقابل، ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبادر مانشستر يونايتد بالتسجيل بواسطة نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 43، غير أن الفرنسي ميشال أحرز هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

(د ب أ)

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