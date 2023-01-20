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أول تحديث لتصميم سطح المكتب فى ويكيبيديا

20 كانون ثاني / يناير 2023 07:42

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حصلت ويكيبيديا أخيرًا على أول إعادة تصميم رئيسية لها خلال عقد من الزمان، لكنها قد تكون ملحوظة على وجه التحديد بسبب ضآلة تغييرها في التجربة الأساسية، وفقا لتقرير engadget.  
 
وتبدو إعادة العمل التي تم إطلاقها حديثًا مألوفة جدًا، وبدلاً من ذلك تزيل بعض المشكلات الشائعة، ويوفر الرأس اللاصق الجديد وصولاً سريعًا إلى أقسام البحث والمقال ، بينما يعرض البحث المنقح الصور والأوصاف أثناء الكتابة، ومن الأسهل تبديل اللغات ويساعدك جدول المحتويات على التنقل فى المحتوى.
 
ويشير TechCrunch أيضًا إلى تعديلات أصغر، ويتيح لك الشريط الجانبي القابل للطي إزالة عوامل التشتيت أثناء القراءة، وحجم الخط الافتراضي أكبر أيضًا لتقليل الضغط على عينيك.
 
ويتم طرح تحديث Wikipedia الآن للمستخدمين الإنجليز، وقامت ويكيميديا ​​بالفعل بإتاحة التحديث لـ 300 لغة من أصل 318 لغة نشطة على الموقع. 
 
كما إنه بالفعل الخيار الافتراضي للقراء العرب واليونانيين ولا يزال الفريق يطلب التعليقات ، لذلك لا تتفاجأ إذا استمر الموقع في التطور.
 
وتوضح مؤسسة ويكيميديا ​​أنها لم تزل أي وظيفة، وأن التغييرات أدت إلى مكاسب حقيقية في الاختبار مع مجموعات المتطوعين الدوليين. بحث المستخدمون بنسبة 30% أكثر، وتمريرهم بنسبة 15% أقل. 
 
وتهدف إعادة التصميم إلى تحديث ويكيبيديا من خلال جعلها في متناول "الجيل القادم" من مستخدمي الإنترنت الذين قد لا يكونون على دراية كبيرة بالويب، وفقًا لمنشئي المحتوى، وقد لا تهتم كثيرًا بالتغييرات إذا كنت قارئًا متشددًا، ولكن أولئك الذين يدخلون عبر الإنترنت قد يقدرون سهولة الاستخدام.
 
 
 

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