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جوجل تطرح منافس ChatGPT مايو المقبل.. اعرف التفاصيل

22 كانون ثاني / يناير 2023 08:43

جوجل تطرح منافس ChatGPT مايو المقبل.. اعرف التفاصيل
جوجل تطرح منافس ChatGPT مايو المقبل.. اعرف التفاصيل

تستعد شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا لتقديم ما لا يقل عن 20 أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) وروبوت دردشة بحث خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في مايو من هذا العام ، وسط ضغوط من ChatGPT التابع لشركة OpenAI ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
 
وتجاوز برنامج chatbot المدعوم من AI ، ChatGPT ، عالم التكنولوجيا على مدار الأشهر العديدة الماضية لأنه يمكن أن يوفر للأشخاص المعلومات التي يحتاجون إليها بطريقة مفهومة ، وفقًا لتقارير Engadget.
 
وأعلن ساندر بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل عن تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي ، حيث يرى عملاق التكنولوجيا أن ChatGPT يمثل تهديدًا لأعمال البحث الخاصة به، ووفقًا لمجموعة الشرائح ، تشتمل مشاريع الذكاء الاصطناعي العملاقة للتكنولوجيا على أداة لتوليد الصور ، ونسخة مطورة من AI Test Kitchen ، ووضع شاشة خضراء على غرار TikTok على YouTube وأداة يمكنها إنشاء مقاطع فيديو لتلخيص المقاطع الأخرى.
 
ومن المحتمل أيضًا أن تعمل الشركة على ميزة تسمى Shopping Try-on ، وهي منشئ خلفية لهواتف Pixel وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي قد تساعد المطورين على إنشاء تطبيقات Android، وذكرت مجموعة الشرائح أيضًا "حقوق النشر والخصوصية ومكافحة الاحتكار" باعتبارها المخاطر الأساسية لتقنية الذكاء الاصطناعي.
 
وقال التقرير: "يُقال إن بيتشاي استدعى مؤسسي شركة جوجل لاري بيدج وسيرجي برين الشهر الماضي للقاء القادة الحاليين ، ومراجعة خطط الذكاء الاصطناعي ، وتقديم المدخلات".

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