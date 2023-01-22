النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2442) الاحد 22/1/2023

أخبار فلسطينية﻿

مباحثات فلسطينية أوروبية في بروكسل تتضمن توقيع اتفاقية شراكة كاملة

فلسطين ترحب بتسلم العدل الدولية طلب “رأي استشاري” بشأن الاحتلال

أخبار إسرائيلية

الخلافات تلاحق نتنياهو.. وزراء حزب سموتريتش يقاطعون اجتماع حكومتهم غدًا

نتنياهو يجري محادثة مع درعي لإيجاد حل الأزمة الجديدة

اخبار دولية

العدل الدولية تعلن تلقيها طلبا أمميا لإبداء الرأي في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

أخبار عربية

إدانة إسلامية وعربية لإحراق نسخة من المصحف في السويد

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب رام الله- (صور وفيديو)

فلسطين ترحب بتسلم العدل الدولية طلب “رأي استشاري” بشأن الاحتلال

الشرق الأوسط

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

الاهرام المصرية

وزراء حزب "الصهيونية الدينية" يُقاطعون الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية غدًا

خروج 100 ألف إسرائيلي إلى الشوارع في تل أبيب ضد سياسات حكومة نتنياهو

الشروق المصرية

سياسي إسرائيلي معارض: مظاهرة الليلة في تل أبيب ضد نتنياهو واحدة من الأكبر في تاريخ إسرائيل

حصيلة أولية لضحايا انقلاب حافلة في نهر الأردن بالضفة الغربية

الغد الأردنية

عشرات آلاف “الإسرائيليين” يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب

الشرق القطرية

فورين بوليسي: توقعات بتصعيد حرب المسيرات ضد الفلسطينيين

الخارجية الفلسطينية تدعو الدول لتقديم مرافعاتها لمحكمة العدل الدولية حول قانونية الاحتلال

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

15 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

القدس المحلية

عرض عسكري ومهرجان تأبيني للشهيدين جبارين وبواقنة في مخيم جنين

الإعلان عن أسماء الفائزين بانتخابات الغرفة التجارية لغزة

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

فعاليات لتعزيز التواجد الفلسطيني في الخليل العتيقة

الحياة الجديدة

أطفال الشهيد معالي.. عيون حائرة في تفاصيل المشهد

نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

الاحتلال يهدم غرفتين سكنيتين في قرية أرطاس جنوب بيت لحم

مسيرة في جنين تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا

الزعارير يدعو لإتخاذ خطوات رادعة ضد حكومة الاحتلال المتطرفة

الاحتلال يعتقل شابا من مدينة طوباس

جريدة الأيام

عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والمستوطنون ينفذون اعتداءات...

بن غفير وسموتريتش يرفضان إخلاء بؤرة استيطانيّة أُقيمت أمس قرب نابلس

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على وفد "فتح" المهنئ للمناضل ماهر يونس

متطرفون يهتفون "نريد نكبة" رداً على تظاهرة رافضة للاحتلال بالشيخ جراح

وفد من "الليكود" يخطط لجولة في "الخان الأحمر" للمطالبة بهدم القرية

وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في عمان

وكالة صفا



فلسطين اليوم

% لجنة الانتخابات المركزية: نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بلغت 73

سما نيوز

صحيفة عبرية : احتمال كبير أن يخطب نتنياهو امام الكونجرس

وزراء الصهيونية الدينية سيقاطعون اجتماع الحكومة.. وبن غفير: سأطالب باخلاء الخان الأحمر

نتنياهو سيقيليه اليوم.. درعي يعتزم حضور جلسة الحكومة

مباحثات فلسطينية أوروبية في بروكسل..

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو (فيديو)

لأول مرة منذ أربع سنوات .. وفد من البرلمان البولندي يزور إسرائيل

عرب 48

لإرضاء سموتريتش.. الاحتلال يهدم مساكن بأرطاس بعد إخلاء بؤرة استيطانية

مواجهات واعتقالات وإطلاق نار صوب قوات الاحتلال بالضفة

مقدسي يهدم منزله بيده تفاديا لغرامات الاحتلال

أندية عالمية تقاطع "بوما" لدعمها الاحتلال استجابة لـ"BDS"

الاحتلال يقتحم قرى جنين ويعتقل جريحا من بيته

وكالة وفا

الاحتلال يهدم غرفتين سكنيتين في قرية أرطاس جن ...

وكالة "بيت مال القدس" تنظم منتدى لتطوير منظوم ...

حدث في مثل هذا اليوم

ý 22 كانون ثاني (يناير)

ý 2003م وقع هجوم بالأسلحة الرشاشة وسط مدينة القدس الغربية حيث قام به المناضل سعيد إبراهيم رمضان من قرية تل قضاء نابلس وهو تابع لكتائب شهداء الأقصى بإطلاق النار على عدد من المحتلين الإسرائيليين في قلب المدنية وقد أدت هذه العملية إلى مقتل 3 من الإسرائيليين وإصابة ما يزيد على 30 آخرين.

ý 2003م اغتيال القائد العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية الشهيد يوسف السوركجي و3 شهداء هم: نسيم أبو الروس، كريم مفارجة، جاسر سمارو.

ý 1995م مقتل 23 جنديا إسرائيليا في عملية بطولية في بيت ليد واستشهد فيها المجاهدين أنور سكر وصلاح شاكر من حركة الجهاد الإسلامي.

ý 1985م وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن عن إصابة 4932ممن جنودها بعاهات مختلفة أثناء غزوها للبنان الذي بدأ عام 1982مفي صفحته الثانية.

ý 1984م إرهابيون يهود يقذفون قنابل حارقة على المسجد الأقصى بهدف إحراقه.

ý 1979م اغتيال علي سلامة أحد قادة حركة "فتح" في بيروت، على يد الموساد الإسرائيلي، وهو نجل الشهيد حسن سلامة أحد قادة الثورة الفلسطينية حيث كان يشغل منصب رئيس الجهاز الأمني في منظمة التحرير الفلسطينية وكان مسئولا عن حركة أيلول الأسود.

ý 1948م وفادة أديب اللغة العربية وعميد الأدب الفلسطيني إسعاف النشاشيبي.