النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2446) الخميس26 يناير 2023
أخبار فلسطينية
- استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس
- حماس تدعو إلى توسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال
- السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة الـ212
- محدث 3 || 4 شهداء وعدد من الجرحى في عملية عسكرية واسعة للاحتلال في مخيم جنين
- الكيلة: الوضع في مخيم جنين حرج للغاية
- 25 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية و القدس خلال الـ 24 ساعة الماضية
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أخبار إسرائيلي
- حكومة اليمين الإسرائيلية تقر “قانون الأبارتهايد” وبن غفير يتحدى الأردن ويتوقع حرباً قريبة
- الكنيست يقر قانوناً يكرّس «التفرقة» في الضفة
- شبح «صفقة شاليط»: المستحيل كان (ولا يزال) ممكناً
- الليكود يسعى إلى شطب ترشيح داعمي "مقاطعة إسرائيل"
- نتنياهو يناقض خبراء اقتصاديين: "إصلاح القضاء" سيقوّي الاقتصاد الإسرائيليّ
- »18 ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة تنتظر مصادقة حكومة نتنياهو
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اخبار دولية
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- “أونروا” تناشد المجتمع الدولي لجمع 1.6 مليار دولار لتقديم خدماتها خلال 2023
- منظمات أمريكية تطالب بايدن بالتوقف عن دعم حكومة إسرائيل واستمرار حملة طلابية لوسمها بـ”دولة عنصرية”
اخبار عربية
- شيخ الأزهر يدعو إلى مقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية
- خاص قيادي أردني: 3 قواعد إسرائيلية تمثل صاعق تفجير وتقود لمواجهة مع عمّان
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين- (فيديوهات)
- إصابة فلسطينيَين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس
- استشهاد فلسطينيَين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة- (صور وفيديو)
- قوات الاحتلال تهدم منزل الشهيد عدي التميمي في القدس.. وصحيفة عبرية تكشف عن خطة “ضم مصغر” بالضفة
- استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة
- منظمات أمريكية تطالب بايدن بالتوقف عن دعم حكومة إسرائيل واستمرار حملة طلابية لوسمها بـ”دولة عنصرية”
- حكومة اليمين الإسرائيلية تقر “قانون الأبارتهايد” وبن غفير يتحدى الأردن ويتوقع حرباً قريبة
- “الهيئة 302” تنتقد ميزانية “الأونروا” وتؤكد: لم تراع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين
- “أونروا” تناشد المجتمع الدولي لجمع 1.6 مليار دولار لتقديم خدماتها خلال 2023
الشرق الأوسط
· الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات... ومخاوف من رمضان ملتهب
· الكنيست يقر قانوناً يكرّس «التفرقة» في الضفة
الاخبار اللبنانية
- مناورة «السنديان» الأميركية - الإسرائيلية: الهدف إيران... والصدى في غزة
- المقاومة - العدوّ: صفقة التبادل «ممكنة»
- الفاشية غير مكترثة بعرقلة التبادل | تقديرات متفائلة لدى المقاومة: الصفقة مع نتنياهو ممكنة
- شبح «صفقة شاليط»: المستحيل كان (ولا يزال) ممكناً
- العائلات الفلسطينية تُكبّر أمنياتها: لن يَخيب انتظارنا
- تخبّط إسرائيلي حيال «الأربعة»: كيف نهرب من الثمن؟
- تاريخُ تبادل طويل: المقاومة لم تترك أسراها
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
الشرق القطرية
- وزير سابق: إسرائيل في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم تشهدها من قبل
- استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس
- الفلسطيني "أبو خالد".. بائع مسليات و"بنك ناطق"
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير إدانة مقدسية لقرار الاحتلال إغلاق مدرسة التعليم المهني في القدس
حماس تدعو إلى توسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال
مواجهات عنيفة مع الاحتلال في القدس المحتلة
إصابة جنديَّيْن إسرائيليَّيْن في 25 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة
الاحتلال يمدّد اعتقال المرابطة المقدسيّة هنادي حلواني
صحيفة الأيام
- شهيدان في مخيم شعفاط وشرق قلقيلية وهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي
- »"هآرتس": جمع تبرعات أميركية لصالح مستوطنين قتلوا فلسطينيين
- »18 ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة تنتظر مصادقة حكومة نتنياهو
- »إصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام وحملة هدم وإخطار واسعة في مناطق عدة
- »عناصر من شرطة الاحتلال ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"
- »الاحتلال يدّعي الكشف عن آلية "حماس" لتجنيد شبان في الضفة
- »منظمات حقوقية أميركية تطالب بايدن بوقف دعم حكومة إسرائيل
- »أميركا وألمانيا توافقان بعد طول انتظار على تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة..
صحيفة القدس
- محدث 3 || 4 شهداء وعدد من الجرحى في عملية عسكرية واسعة للاحتلال في مخيم جنين
- الكيلة: الوضع في مخيم جنين حرج للغاية
- بن غفير: إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة يستحق الرد
- الاحتلال يصادر نصف مليون شيكل ومركبة من المحررين كريم وماهر يونس
- مصرع عامل في الداخل المحتل
» الحياة الجديدة
- السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة الـ212
- "الخارجية": تصريحات نتنياهو دعوة رسمية لتصعيد عمليات الهدم وضم المناطق (ج)
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة
- "المدرسة الوطنية" تفتتح برنامجا تدريبيا لتعزيز القدرات الإدارية لعدد من موظفي الداخلية
- "الأسرى": الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على ثلاثة أسرى أثناء اعتقالهم
وكالة الرأي
- محدث شهيد و5 إصابات برصاص الاحتلال في جنين
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- الاحتلال يصيب مرضى بالاختناق في مستشفى جنين الحكومي
- الاستيلاء على 500 ألف شيكل ومركبة للمحررين كريم وماهر يونس
- قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين بالضفة
- كتلة الصحفي تُدين فصل الزميل سباعنة وتستنكر صمت النقابة
- مخطط استيطاني ضخم تسعى حكومة الاحتلال لتمريره خلال الفترة المقبلة
وكالة صفا
- المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال في مخيم جنين
- الاحتلال يُجدد الإداري للأسير إصرار معروف للمرة الرابعة
- "الأورومتوسطي": فصل "الحياة الجديدة" رسام الكاريكاتير "سباعنة" غير مبرر
- محدث بالفيديو والصور 3 شهداء وإصابات خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بمخيم جنين
فلسطين اليوم
- كتيبة جنين تحاصر منزلاً تجمع به جنود الاحتلال وتستهدفهم بالرصاص والعبوات والمقاومة تسقط طائرة درون
- المجد للكتيبة السمراء...الجهاد الإسلامي: جنين ومخيمها وكتيبتها عنوان للمواجهة والتحدي
- بالفيديو 3 شهداء وعدة إصابات بينها خطيرة في اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين
- اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس
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سما نيوز
- إسقاط طائرة "درون"...4 شهداء وعدة إصابات خطيرة خلال اشتباكات مع الاحتلال في مخيم جنين
- قد يُنظر إليها دوليًّا كضمّ فعليّ..تحذيرات أمنية إسرائيلية لنتنياهو من تداعيات نقل صلاحيات لسموتريتش بالضفة
- القدس تشتعل.. مواجهات عنيفة وإصابتان برصاص الاحتلال (فيديو)
- فتح المجال أمام الحوار..اتحاد العاملين العرب بالضفة الغربية يقرر فتح مقر رئاسة الاونروا بالشيخ جراح بالقدس المحتلة ..
- ليبرمان يهاجم حكومة نتنياهو: "إسرائيل" مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة
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عرب 48
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- القدس: إصابتان بالرصاص إثر اقتحام قوات الاحتلال لسلوان
- الدوحة: مباحثات فلسطينيّة قطريّة حول التنسيق المشترك
- شهيدان برصاص الاحتلال في القدس والضفة
- الليكود يسعى إلى شطب ترشيح داعمي "مقاطعة إسرائيل"
- نتنياهو يناقض خبراء اقتصاديين: "إصلاح القضاء" سيقوّي الاقتصاد الإسرائيليّ
- منع تقديم قانون المستشارين القضائيين بواسطة لجنة الدستور
- الاحتلال يلغي تصاريح عمل 230 فلسطينيا من القطاع
- خبراء: إضعاف الجهاز القضائي سيلحق ضررا غير مسبوق بالاقتصاد
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وكالة وفا
- 3 شهداء وإصابات عديدة بينها خطيرة خلال العدوان على جنين
- شهيد و7 إصابات خلال اقتحام مخيم جنين
- الاحتلال يواصل انتهاكاته: شهيدان وإصابات واعتقالات وهدم واقت ..
حدث في مثل هذا اليوم
26 كانون ثاني (يناير)
- 2007م استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين، في مجزرة مروعة نفذها عناصر من الأمن الوقائي خلال اقتحامهم لمسجد الهداية في منطقة تل الهوى بغزة، والشهداء هم: إمام المسجد الشيخ زهير المنسي أحد قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ومحمود شملخ وإيهاب حمودة وإياد طوطح، وإصابة سبعة آخرين.
- 2003م ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة في حي الزيتون بمدينة غزة تسفر عن استشهاد 12ممواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح.
- 2003م لأول مرة في تاريخ الانتفاضة الفلسطينية القديمة والحديثة قامت فتاة بتفجير نفسها في شارع يافا بمدينة القدس الغربية ما أدى إلى مقتل 3 من الصهاينة وإصابة 5 بجروح وصدمات وقد قامت بهذه العملية المناضلة وفاء إدريس ابنة مخيم الأمعري وتبنت العملية كتائب شهداء الأقصى.
- 2002م الرئيس الأمريكي جورج بوش يدرج اسم كتائب شهداء الأقصى ضمن قائمة الإرهاب.
- 2001م شارون يعلن عن خطة "المائة يوم" لوقف انتفاضة الأقصى في حال فوزه برئاسة الوزراء في الكيان الإسرائيلي.
- 1991م العراق يطلق خمسة صواريخ من طراز "سكود" على تجمعات يهودية مأهولة في إسرائيل، مما أوقع جرحى وخسائر مادية كبيرة. أطلقت بغداد أول دفعة من صواريخها على تل أبيب في الثامن عشر من كانون ثاني (يناير) 1991م بعد يوم واحد من اندلاع حرب الخليج الثانية.
- 1984م حرس الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة يضبطون جنوداً إسرائيليين تسللوا إلى الحرم القدسي الشريف في محاولة لنسفه، وقد ترك الجنود وراءهم كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.
- 1948م تمكن مجاهدون فلسطينيون من محاصرة الحي اليهودي في القدس ودمروا 3 منازل وراحوا يطلقون النار على ذلك الحي وعلى الجنود الانجليز الذين كانوا يحرسون الحي مما أدى إلى مقتل عدد كبير من الجنود الانجليز ومن المستوطنين اليهود.
- 1948م عصابة "الهاغاناه" اليهودية المتطرفة تدمر قرية "سكرية" الفلسطينية قضاء غزة. بلغ عدد القرى التي دمرتها الجماعات اليهودية المسلحة إبان احتلالها لفلسطين عام 1948 قرابة خمس مائة وثماني عشرة قرية مأهولة