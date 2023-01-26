النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2446) الخميس26 يناير 2023

10:36تفتيش الوسطى يواصل جولاته على المنشآت في المحافظة

10:53رئيس سلطة المياه يستقبل وفداً من شركة بال فود

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