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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2446) الخميس26 يناير 2023

26 كانون ثاني / يناير 2023 10:21

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2446) الخميس26 يناير 2023

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26 كانون ثاني (يناير)

  • 2007م استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين، في مجزرة مروعة نفذها عناصر من الأمن الوقائي خلال اقتحامهم لمسجد الهداية في منطقة تل الهوى بغزة، والشهداء هم: إمام المسجد الشيخ زهير المنسي أحد قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ومحمود شملخ وإيهاب حمودة وإياد طوطح، وإصابة سبعة آخرين.
  • 2003م ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة في حي الزيتون بمدينة غزة تسفر عن استشهاد 12ممواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح.
  • 2003م لأول مرة في تاريخ الانتفاضة الفلسطينية القديمة والحديثة قامت فتاة بتفجير نفسها في شارع يافا بمدينة القدس الغربية ما أدى إلى مقتل 3 من الصهاينة وإصابة 5 بجروح وصدمات وقد قامت بهذه العملية المناضلة وفاء إدريس ابنة مخيم الأمعري وتبنت العملية كتائب شهداء الأقصى.
  • 2002م الرئيس الأمريكي جورج بوش يدرج اسم كتائب شهداء الأقصى ضمن قائمة الإرهاب.
  • 2001م شارون يعلن عن خطة "المائة يوم" لوقف انتفاضة الأقصى في حال فوزه برئاسة الوزراء في الكيان الإسرائيلي.
  • 1991م العراق يطلق خمسة صواريخ من طراز "سكود" على تجمعات يهودية مأهولة في إسرائيل، مما أوقع جرحى وخسائر مادية كبيرة. أطلقت بغداد أول دفعة من صواريخها على تل أبيب في الثامن عشر من كانون ثاني (يناير) 1991م بعد يوم واحد من اندلاع حرب الخليج الثانية.
  • 1984م حرس الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة يضبطون جنوداً إسرائيليين تسللوا إلى الحرم القدسي الشريف في محاولة لنسفه، وقد ترك الجنود وراءهم كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.
  • 1948م تمكن مجاهدون فلسطينيون من محاصرة الحي اليهودي في القدس ودمروا 3 منازل وراحوا يطلقون النار على ذلك الحي وعلى الجنود الانجليز الذين كانوا يحرسون الحي مما أدى إلى مقتل عدد كبير من الجنود الانجليز ومن المستوطنين اليهود.
  • 1948م عصابة "الهاغاناه" اليهودية المتطرفة تدمر قرية "سكرية" الفلسطينية قضاء غزة. بلغ عدد القرى التي دمرتها الجماعات اليهودية المسلحة إبان احتلالها لفلسطين عام 1948 قرابة خمس مائة وثماني عشرة قرية مأهولة
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