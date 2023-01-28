كيفية التعامل عند تجمد هاتفك الآيفون الجديد وتوقفه عن العمل

هناك خلل يصيب جهاز iPhone 14 Pro Max الجديد، وهو يجمد الهواتف الذكية بشكل غامض، في بعض الأحيان لدرجة أن الجهاز يكون غير قابل للاستخدام، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن المشكلة، والتي يبدو أنها تحدث عندما يقوم المستخدمون بشحن هواتفهم أو نقل البيانات من الهواتف السابقة أو الاتصال بشبكة WiFi.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأتي ذلك على الرغم من طرح أبل للعديد من تحديثات iOS منذ إطلاق iPhone 14 Pro Max في سبتمبر الماضي.



أخبر أحد المستخدمين، كيف تجمد هاتفها أثناء الشحن طوال الليل ولم يعمل المنبه الملحق بالهاتف، ويبث العديد من مالكي الهواتف الذكية المحبطين شكاوى مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتدى أبل الرسمي، مشيرين إلى أنهم لم يواجهوا هذه المشكلة مع الإصدارات السابقة.



كتب أحد المستخدمين على موقع أبل الإلكتروني: "لقد قمت بشحن جهاز iPhone الخاص بي قبل أن أنام واستيقظت، وهو شاشة سوداء ولن يتم تشغيله، ولقد حاولت الضغط فوق مستوى الصوت + / - وتسلسل زر الطاقة دون جدوى"، وأبلغ آخرون عن تجميد الهاتف أثناء الاستخدام.



وانطلق المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي في وصف الأجهزة التي تتجمد عند فتح التطبيقات أو تشغيل الإشعارات.



واعترفت شركة أبل بالتحقيق في الخطأ الذي حدث مع إصدارات iPhone 14، بما في ذلك iPhone 14 Pro Max، التي تجمدت عندما نقل العملاء البيانات من جهاز iPhone قديم.



وقالت شركة آبل في المذكرة إن مهندسيها كانوا على دراية بحدوث هذه المشكلة ويقومون بالتحقيق.



قال خبير الهواتف المحمولة ستيفن أثوال من متجر The Big Phone Store، إنه بينما يبدو أن هناك الكثير من التقارير عن تجميد أجهزة iPhone ، إلا أن هناك إصلاحات سهلة.



قال أثوال: "أحدث إصدار للهاتف المحمول من آيفون ، iPhone 14 ، لم يكن لديه أفضل بداية، حيث أبلغ المستخدمون عن مشاكل في الهاتف تتجمد باستمرار''.



إذا تم تجميد جهاز iPhone الخاص بك، اقترح محاولة إجراء "إعادة تشغيل"، هذا هو المكان الذي تقوم فيه بإيقاف تشغيل الهاتف يدويًا ثم تشغيله مرة أخرى عن طريق الضغط باستمرار على أزرار معينة.



ابدأ بالضغط على زر رفع مستوى الصوت، ثم اتركه، ثم افعل الشيء نفسه باستخدام زر خفض مستوى الصوت، بعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي (الموجود على الجانب الأيمن من جهازك) حتى يظهر شعار أبل.



يجب أن يحل هذا معظم مشكلات التجميد، ولكن إذا كنت لا تزال عالقًا، فحاول توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول والاتصال بـ iTunes بدلاً من ذلك.



إذا كنت تواجه حالات تجمد متكررة، يقترح أثوال بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعدك ويمكن الوصول إليها بسهولة من قائمة إعدادات جهاز iPhone الخاص بك.



وأضاف: "في معظم الأحيان، تتجمد أجهزة iPhone بسبب زيادة التحميل عليها بسبب كثرة العمليات، لذلك إذا استمرت المشكلة، اقترح إغلاق أي تطبيقات غير مستخدمة أو تغيير ما يتم تشغيله في الخلفية''.



يمكنك العثور على هذه البيانات في الإعدادات الخاصة بك، وحتى تعيين التطبيقات بحيث تفتح فقط عند الحاجة إليها.



أوصي أيضًا بمراقبة سعة التخزين لديك لأن هذا يمكن أن يبطئ جهاز iPhone الخاص بك بسرعة ويزيد من احتمالية تعطله، لذا احذف الصور ومقاطع الفيديو التي لا تريدها وانقل الملفات إلى iCloud في أقرب وقت ممكن.

