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ابتكار روبوت يمكنه التحول من حالة الصلابة إلى حالة السيولة

29 كانون ثاني / يناير 2023 08:40

ابتكار روبوت يمكنه التحول من حالة الصلابة إلى حالة السيولة
ابتكار روبوت يمكنه التحول من حالة الصلابة إلى حالة السيولة

ابتكر علماء صينيون نموذجا أوليا لروبوت يمكنه التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة والعكس.

وتشير مجلة Matter، إلى أن علماء جامعة هونغ كونغ الصينية أعلنوا أن هذا الروبوت تم صنعه من جسيمات مغناطيسية دقيقة من عناصر النيوديميوم (Nd) والحديد (Fe) والبورون (B) المغمورة في الغاليوم (Ga). ودرجة حرارة انصهار المادة الناتجة هي 29.8 درجة مئوية, وتمكن العلماء خلال التجارب من تعليم الروبوت الحركة ونقل الحمولة.

ويتمكن هذا الروبوت في الحالة الصلبة من نقل حمولة أكبر من وزنه بثلاثين مرة. وللتحول إلى الحالة السائلة يجب وضعه بين مغانيط ذات مجالات مغناطيسية مثبتة، وفي هذه الحالة لا حاجة لمصدر حراري.

ويمكن لهذا المغناطيس تجاوز العقبات وتسلق الجدران، وقد اجبره العلماء في إحدى التجارب على نقل الثنائي الباعث للضوء ((LED إلى اللوحة وتثبيته وإضاءته.

المصدر: لينتا. رو

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