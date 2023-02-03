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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

5 طرق للحفاظ علي بطارية هاتفك.. تعرف عليها

03 شباط / فبراير 2023 10:15

بطارية هاتفك
بطارية هاتفك

يلجأ بعض المستخدمين إلى عدة طرق  للحفاظ على عمر بطارية هواتفهم وجودة عملها، ومع مرور الوقت يمكن أن تبدأ البطارية في الانهيار، وبالرغم من أن هذا يعتبر أمرا طبيعيا ويحدث لأي هاتف ذكي.

وسواء كنت تريد ببساطة أن تدوم البطارية لأطول فترة ممكنة في أفضل حالاتها، أو إذا كانت البطارية قديمة بالفعل وتعاني من ضعف الأداء، فأنت بحاجة إلى الحصول على الاستفادة الأمثل من البطارية.

 الطرق الأمثل للحفاظ على البطارية:

1- إيقاف التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو في فيسبوك.

 2- إيقاف عمل التطبيق في الخلفية.

 3- تغيير أذونات الموقع لتطبيقات فيسبوك ومسنجر، يؤدي قيام تطبيق فيسبوك بالبحث المستمر عن بيانات موقعك الجغرافي إلى استنزاف البطارية،ويمكنك إيقاف تشغيل أذونات الموقع تمامًا أو السماح بالإذن فقط أثناء استخدام التطبيق.

4- إدارة التطبيقات التي تسجل الدخول إليها باستخدام فيسبوك.

5- إيقاف تشغيل الإشعارات.

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