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"AirPods Lite" سماعات جديدة من أبل تصل فى 2024.. اعرف التفاصيل

05 شباط / فبراير 2023 08:49

"AirPods Lite" سماعات جديدة من أبل تصل فى 2024.. اعرف التفاصيل

كشفت تقارير حديثة عن أن شركة أبل تعمل حاليًا على إصدار أقل تكلفة من AirPods"، والذى سيعرف باسم "AirPods Lite"، حيث تنتشر الشائعات حول عمل أبل على زوج من AirPods منخفض السعر للتنافس مع سماعات الأذن ذات الأسعار المعقولة، وبحسب آخر التسريبات فمن المنتظر أن تظهر لأول مرة في وقت ما في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.
 
ويتوقع المحلل Ming-Chi Kuo من TF Securities أن تقوم أبل بتحديث منتجاتها الصوتية خلال النصف الثاني من عام 2024 إلى أوائل عام 2024 ، والتي قد تشمل الجيل الثاني من HomePod mini و AirPods Max وأيضًا AirPods جديدة ميسورة التكلفة.
 
ومنذ وقت ليس ببعيد ، قال Kuo إن أجهزة AirPods ذات الأسعار المعقولة ، والمعروفة أيضًا باسم AirPods Lite ، يمكن إطلاقها في أواخر عام 2024 أو ربما أوائل عام 2025، ووفقًا للمحلل ، تخطط أبل لتسعير أجهزة AirPods المزعومة ذات الأسعار المعقولة مقابل 99 دولارًا .
 
وبينما لم يذكر Kuo ما يمكن أن تسميه Apple AirPods ذات الأسعار المعقولة ، أشار Jeff Pu ، المحلل ، إليها باسم "AirPods Lite" في ملاحظة للمستثمرين، وفي عام 2020 ، كانت The Elec ، وهي مطبوعة كورية جنوبية ، أول من أطلق اسم "AirPods Pro Lite". 
 
واقترح التقرير أن هذه ستكون أكثر أجهزة AirPods ميسورة التكلفة التي تأتي مع إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، ووفقًا للتقرير ، كان من المقرر إطلاق AirPod Pro Lite في النصف الأول من عام 2021 ، ولكن حتى بعد عامين ، لا توجد سماعات أذن في محفظة الشركة.

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