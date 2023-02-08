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Xiaomi تكشف عن هاتف أندرويد بمواصفات تصوير ممتازة

08 شباط / فبراير 2023 08:30

Xiaomi تكشف عن هاتف أندرويد بمواصفات تصوير ممتازة
Xiaomi تكشف عن هاتف أندرويد بمواصفات تصوير ممتازة

كشفت Xiaomi عن هاتفها الأحدث الذي حصل على مواصفات مميزة وكاميرات بقدرات تصوير فائقة.

ويأتي هاتف Poco X5 Pro الجديد بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (162.9/76/7.9) ملم، وزنه 181 غ، ومحمي بزجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و+HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 12، ومعالج Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

ويتميز هذا الهاتف بقدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزودته Xiaomi بمنفذين لشرئح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.

المصدر: ixbit

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