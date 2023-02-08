التهابات اللسان علامة على نقص الحديد فى الجسم

مما لاشك فيه أن عنصر الحديد من أهم العناصر التى يحتاج إليها جسم الإنسان، وأن الحديد يقاوم العديد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى والضغط وغيرها، لذا فإن مسألة نقص هذا العنصر بالجسم يسبب الإصابة بمرض فقر الدم أى حدوث خلل بكل وظائف خلايا الجسم، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.



وذكرت الدراسات الجديدة أن الانخفاض فى مستوى الحديد بالجسم يؤدى إلى بالاصابة بفقر الدم، والذى يتسبب فى حدوث مضاعفات، إذا أصبح فقر الدم شديدا ولم يتم علاجه، لكن قد يكون من الصعب تحديد أعراض نقص هذا المعدن، خاصة إذا لم يتسبب فى الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.



وأضحت الدراسة أن هناك أعراض مختلفة لنقص الحديد، تظهر على أشكال منها التعب والإجهاد المستمر وعدم التركيز فى العمل، ورغم ذلك توجد علامة أكثر وضوحا لنقص الحديد يمكن رصدها فى اللسان، وقد يعانى الشخص الذى يعانى من نقص الحديد من التهاب اللسان.



وفى ذات السياق أشارت الدراسة أيضا إلى أن انخفاض مستويات الحديد فى الدم يؤدى إلى انخفاض مستويات الميوجلوبين، وهو بروتين فى كريات الدم الحمراء يربط الحديد بالأكسجين، وهذا البروتين ضرورى لصحة العضلات فى الجسم، بما فى ذلك عضلة اللسان، وبالتالى يمكن أن تتسبب المستويات المنخفضة من الميوجلوبين فى أن يصبح اللسان مؤلما وناعما ومنتفخا.



وتضمنت أيضا أعراض نقص الحديد أن تصبح الأظافر هشة وتتكسر بسهولة بسبب هذا النقص، وقد تنشأ مضاعفات أخرى أيضا من نقص الحديد، مثل التأثير على جهاز المناعة، لذا قد تصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.



وأكدت الدراسة أن الإصابة بنقص الحديد أثناء الحمل تزيد أيضا من خطر حدوث مضاعفات لك ولطفلك، وهناك خطر متزايد من حدوث ولادة مبكرة واكتئاب ما بعد الولادة، ويعني فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أن للشخص خلايا دم حمراء أقل من الطبيعى أو أقل من الهيموجلوبين مما ينبغي في كل خلية دم حمراء، ما يعني أنه يتم نقل كمية أقل من الأكسجين في مجرى الدم.