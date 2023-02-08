عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.

من جهة أخرى، جددت سلطات الاحتلال قرار الإبعاد بحق الشيخ ناجح بكيرات نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية بالقدس، للمرة الـ 30، عن المسجد الأقصى مدة 6 أشهر

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتعمل على التدقيق في هوياتهم الشخصية، بالإضافة إلى إبعاد واعتقال العشرات منهم.