هنية يصل إلى القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس

غزة - وكالة الرأي :

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية حول العديد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويضم الوفد كلًا من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، وعضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى.

وسيبحث الوفد مع القيادة المصرية الإجراءات الخطيرة التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد الإرهاب تجاه شعبنا وعمليات الاغتيال بحق المواطنين، وحالة الحصار في القطاع، وسبل التعامل مع هذه التطورات وما تخطط له حكومة المتطرفين الحالية في "تل أبيب".