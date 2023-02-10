مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 61 منذ بداية العام2023

قُتل 10 إسرائيليين وأصيب 61 من بينهم حالات خطيرة، جراء تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس منذ بداية العام الجاري 2023.

وأكد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، أن عمليات المقاومة أسفرت عن مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 61 جريحا، بينهم حالات خطرة، منذ بداية 2023.

وتصاعدت عمليات مقاومة الاحتلال (الإسرائيلي) في الضفة الغربية والقدس في شهر يناير من العام الجديد 2023، ما أدى إلى مقتل (7) (إسرائيليين)، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر، حسب مركز معلومات فلسطين - معطى، (1448) عملاً مقاوماً، بينها (159) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وكان من أبرز العمليات التي نفذت خلال هذا العام، عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد البطل خيري علقم داخل مستوطنة النبي يعقوب في القدس، وقتل فيها (7) مستوطنين وأصيب (12) آخرون بجراح أغلبها وصفت بالخطيرة.

وقتل مستوطنين وأصيب 7 آخرين بجراح، اليوم الجمعة، في عملية دهس بطولية نفذها شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة ظهر اليوم الجمعة.

ووصفت جراح 3 من المصابين بالحرجة، فيما أصيب الباقي بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة.

وأفادت مصادر مقدسية أن المنفذ هاجم بسيارته تجمعاً للمستوطنين قرب محطة للحافلات في "حي راموت الاستيطاني" المقام على أراضي المدينة المحتلة.

وذكرت أن منفذ العملية هو شاب مقدسي لا يتجاوز الـ30 من عمره، كان يستقل سيارة من نوع (مازدا) زرقاء اللون، انتظر احتشاد المستوطنين في الموقع قبل دهسهم.

