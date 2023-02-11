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Google Meet يحصل على ميزة مهمة لتسجيلات الفيديو

11 شباط / فبراير 2023 09:03

تكنولوجيا
تكنولوجيا

حدثت شركة جوجل خدمة مكالمات الفيديو الخاصة بها ، Meet ، مع شرح مباشر مترجم داخل الاجتماع، حيث ستساعد هذه الميزة مستخدمي Google Meet في سد حواجز اللغة والمسافات والإعاقات، والآن ، تعمل Google حاليًا على تحسين هذه الميزة من خلال تضمين التسميات التوضيحية في تسجيلات الاجتماع.
 
ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية مثل الصمم الجزئي أو الكامل، حيث يعتمد هؤلاء المستخدمون عادةً على ترجمات الأفلام وتسجيلات الفيديو الأخرى، مع مراعاة إمكانية الوصول لهؤلاء المستخدمين ، طرحت Google ترجمات مصاحبة في الوقت الفعلي لمكالمات Meet في الولايات المتحدة في عام 2021، وحاليًا ، يمكن لكل من المضيفين والمضيفين المشاركين تسجيل اجتماع ويمكنهم أيضًا تمكين التسميات التوضيحية للتسجيل.
 
ومع ذلك ، لا تدعم جميع حسابات Google Workspace التسجيل، لذلك، يحتاج المستخدمون إلى التحقق مما إذا كان حسابهم يدعم الوظيفة قبل بدء جلساتهم، وسيتمكن المعلمون والمعلمون المشاركون الذين يبدأون جلسات Meet من خلال Google Classroom أيضًا من رؤية هذا الخيار.
 
وسيكون خيار Google Meet لإضافة تسميات توضيحية إلى تسجيلات الفيديو متاحًا لمضيفي الاجتماع الذين لديهم حسابات Workspace المؤهلة، وقد بدأت الميزة بالفعل في الظهور لبعض المستخدمين، ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل الخيار إلى كل مستخدم لتطبيق Meet. 
 
وقالت Google أيضًا أن الإطلاق سيكتمل بحلول 15 مارس، و نظرًا لأن هذه ميزة وصول ، فقد جعلتها Google متاحة لجميع الحسابات بإذن أصلي لتسجيل الاجتماعات، وبصرف النظر عن ذلك ، يمكن للمستخدمين أيضًا تمكين ميزة "الكتابة المباشرة" من أندرويد أو "النسخ النصي التلقائي" من Chrome والتي ستقدم نسخًا مماثلة أثناء مشاهدة تسجيلات Meet.
 
وستساعد هذه الإضافة الجديدة مستخدمي Meet ضعاف السمع على المشاركة في الاجتماعات في الأوقات التي يشعرون فيها بالراحة، ويمكن لهؤلاء المستخدمين أيضًا الوصول إلى أدوات أداة تحويل الكلام إلى نص من جهات خارجية لمشاهدة وفهم تسجيلات Meet.
 
 

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