كيفية إصلاح جهاز أيفون إذا لم يرن بشكل صحيح

إذا كان هاتف أيفون لا يرن بشكل صحيح، فقد يكون هناك عدة أسباب لذلك، وقبل أن تأخذ هاتفك لتتم صيانته، هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لإصلاحه بنفسك، وفيما يلي أهم النصائح حول كيفية التحقق من الإعدادات الخاصة بك وإصلاح جهاز أيفون إذا لم يكن يرن، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

قم بإيقاف تشغيل وضع عدم الإزعاج أو التركيز

إذا كان جهاز أيفون في وضع "عدم الإزعاج"، فستنتقل المكالمات الواردة مباشرة إلى البريد الصوتي دون رنين، وينطبق الشيء نفسه إذا كان لديك وضع التركيز الذي تم تمكينه لحظر المكالمات (في نظام التشغيل iOS 15 أو أحدث).

يمكنك للتحقق مما إذا كان لديك وضع عدم الإزعاج أو التركيز قيد التشغيل، أن تسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من شاشة أيفون لفتح مركز التحكم.

انظر إلى المستطيل الموجود بجوار عناصر التحكم في السطوع، إذا كان يشير إلى عدم الإزعاج أو القيادة أو النوم أو شيء مشابه، فسيتم تشغيله، اضغط فوق هذا الزر لتعطيل وضع عدم الإزعاج أو التركيز.

تحقق من نغمات الرنين المخصصة

إذا كان أيفون لا يرن لمتصل معين ولم يتم حظر هذا الشخص، فتحقق لمعرفة ما إذا كانت نغمة الرنين المخصصة التي عينتها له لا تعمل.

يمكنك تغيير نغمة رنين جهة الاتصال من خلال تطبيق الهاتف، افتح تطبيق الهاتف واضغط على علامة التبويب جهات الاتصال في الجزء السفلي، ثم حدد جهة الاتصال التي تريد تغيير نغمة الرنين الخاصة بها.

اضغط على تحرير في الزاوية اليمنى العليا من صفحة جهة الاتصال، واضغط فوق نغمة الرنين، ثم حدد نغمة رنين غير مخصصة من قائمة الخيارات المتاحة ثم قم بإجراء مكالمة اختبار لمعرفة ما إذا كان جهاز أيفون لا يزال لا يرن.

جرب تشغيل نغمة الرنين، فمن الممكن أن تحتوي على جزء صامت أو أنها ببساطة هادئة جدًا بحيث لا يمكنك سماعها بشكل صحيح.

تحقق لمعرفة ما إذا كان CarPlay قيد التشغيل

إذا كانت سيارتك توفر CarPlay، فيمكنك الاستفادة من الراحة والأمان النسبي لاستخدام هاتفك بدون استخدام اليدين باستخدام الشاشة الكبيرة في وحدة التحكم المركزية في سيارتك، ويتم تشغيل CarPlay تلقائيًا عند توصيل iPhone بمنفذ USB بالسيارة.

لن يصدر هاتف أيفون الخاص بك رنينًا عندما يكون متصلاً بـ CarPlay، وسيتم إرسال النغمة إلى مكبرات الصوت في سيارتك بدلاً من ذلك. إذا كنت تريد أن يرن الهاتف، فافصل CarPlay عن طريق فصل الهاتف من منفذ USB بالسيارة.

تأكد من عدم حظر الرقم

تمنحك أبل القدرة على حظر أرقام هواتف محددة، وهو أمر مفيد إذا تلقيت الكثير من مكالمات التسويق عبر الهاتف والمكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها الأخرى.

لكن للتأكد من أنك لم تمنع رقمًا مهمًا عن طريق الخطأ، يمكنك التحقق من الأرقام التي قمت بحظرها، باختصار، افتح تطبيق الإعدادات واضغط فوق الهاتف، ثم قم بالتمرير لأسفل لتحديد جهات الاتصال المحظورة، إذا كان هناك أي شخص في هذه القائمة لا ينبغي أن يكون موجودًا =، فاسحب إلى اليسار واضغط فوق إلغاء الحظر.

اعد تشغيل أيفون أو أعد ضبطه

إذا لم تنجح أي من هذه الخطوات المذكورة، ففكر في إعادة تشغيل جهاز أيفون، على غرار إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فيمكن أن تؤدي إعادة تشغيل هاتفك إلى التخلص من خلل البرامج المتقطع الذي يمنع هاتفك من الرنين بالطريقة التي ينبغي أن يفعلها.

إذا لم ينجح ذلك، ففكر في إعادة ضبط iPhone، لكن احذر فإن هذه خطوة جذرية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، حيث إنها ستمحو جميع تطبيقاتك وبياناتك الشخصية، ويجب أن يكون لديك بالتأكيد نسخة احتياطية حديثة قبل أن تبدأ.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تجربة هذه الخطوة، فأعد ضبط هاتفك ثم اختبر الجرس من خلال تلقي مكالمة هاتفية قبل استعادة بياناتك من نسخة احتياطية، وإذا نجح الأمر، فاستعد نسختك الاحتياطية ويجب إعادة هاتفك إلى التشغيل الكامل.