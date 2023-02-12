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تشييع جثمان الشهيد مثقال ريان في سلفيت

12 شباط / فبراير 2023 02:57

سلفيت - وكالة الرأي:

شيعت جماهير محافظة سلفيت، مساء اليوم، جثمان الشهيد مثقال سلمان عبد الحليم ريان 27 عاماً، في مراسم عسكرية مهيبة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى النجاح في مدينة نابلس، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والرسمية، وصولاً إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، ثم إلى بلدة قراوة بني حسان مسقط رأسه، حيث ألقت عليه عائلته نظرة الوداع الأخيرة، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه في "مسجد عمر الكبير"، ليوارى بعدها الثرى في مقبرة البلدة.

وكان الشهيد ريان، أصيب برصاص مستوطنين في بلدة قراوة بني حسان يوم أمس، ونُقل إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، وأعلن الأطباء عن استشهاده لاحقاً.

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