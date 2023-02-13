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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

انطلاق أكبر حدث تقني في جدة

13 شباط / فبراير 2023 08:25

انطلاق أكبر حدث تقني في جدة
انطلاق أكبر حدث تقني في جدة

أطلقت جامعة جدة ممثلة بكلية علوم وهندسة الحاسب يوم الخميس الماضي9 فبراير، "هاكثون جدة الأجمل" أكبر حدث تقني في مدينة جدة االسعودية.

ويهدف "الهاكثون" الذي سينطلق بمركز المؤتمرات بجامعة جدة، ويعد أحد المبادرات المشاركة في ملتقى مكة الثقافي السابع من جامعة جدة، إلى التقاء المهتمين بالعالم الرقمي وتطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الإلكترونية الرقمية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي ذلك بهدف تعزيز استخدام التقنية بمدينة جدة، واكتشاف القدرات الرقمية للشباب والشابات، وتنمية قدراتهم وتطوير أفكارهم.

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