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أخبار » الأسرة و المجتمع

ما هي مضادات الاكتئاب الطبيعية؟

13 شباط / فبراير 2023 08:30

ما هي مضادات الاكتئاب الطبيعية؟
ما هي مضادات الاكتئاب الطبيعية؟

يعد الاكتئاب اضطراباً نفسياً يصيب البعض فيدفعهم إلى الميل للحزن، والانعزال، وتقلب المزاج، ويكمن العلاج بالمتابعة الدورية مع طبيب نفسي، مع الالتزام بأدوية علاج الاكتئاب الموصوفة.

يؤثر ما يتناوله الإنسان تأثيراً كبيراً ومباشراً على صحته الجسدية، وحتى على صحته النفسية، لذا لا بد من الحرص على تناول غذاء متوازن وصحي يحتوي على كافة العناصر الغذائية الأساسية، وخالٍ من الدهون المشبعة.

يمكن أن يكون بعض الأطعمة مفيدة في حالات الإصابة بالاكتئاب، مثل:

الأسماك.

المكسرات

البروبيوتيك ك الزبادي ومخلل الملفوف.

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج، والديك الرومي، والتونة .

الأعشاب والمكملات الغذائية ك الزعفران والزنك و فيتامين د

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