أول تعليق من حركة حماس على عملية شعفاط بالقدس

قال الناطق باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع، إن: العمليات البطولية في مدينة القدس المحتلة اليوم رسالة تحدي لكابينت الاحتلال الصهيوني وقادته المتطرفين ورداً على قراراته باستهداف مدينة القدس وأهلنا المقدسيين فيها وتشريع البؤر الاستيطانية في الضفة

وأضاف القانوع في تصريح صحفي وصل "وكالة الرأي" اليوم الاثنين": "شعبنا الفلسطيني وشبابه الثائر سيواجهون عدوان الاحتلال وفاشية حكومته المتطرفة بكل بسالة وعنفوان وبمزيد من العمليات البطولية".

وتابع: "سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة وقراراتها الفاشية التي تستهدف أرضنا ومقدساتنا وشعبنا سيحول الأرض لهيباً وناراً تحت أقدام الصهاينة وقطعان المستوطني".

وختم حديثه قائلاً: "نحيي الشباب الثائر في مدينة القدس والضفة الغربية الذين يواصلون ضرباتهم ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه وندعو لمضاعفة التصدي لجرائم الاحتلال والدفاع عن أرضنا ومقدساتن".

ومساء اليوم، زعمت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديين على حاجز شعفاط بالقدس المحتلة، إثر عملية فدائية نفذها شاب فلسطيني.

وأفادت وسائل الإعلام بأن منفذ العملية اعتقله الاحتلال، وأن إصابة أحد الجنديين وصفت بـ"الخطيرة".