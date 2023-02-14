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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

أشهر 10 هواتف ذكية حالياً

14 شباط / فبراير 2023 08:33

أشهر 10 هواتف ذكية حالياً
أشهر 10 هواتف ذكية حالياً

نشر موقع Gsmarena المختص بشؤون التقنية قائمة بأكثر الهواتف شهرة في الوقت الحالي.

وتبعا لتصنيفات الموقع فإن هاتف Ultra    Samsung Galaxy S23جاء على رأس قائمة الهواتف التي يهتم بها الناس حاليا، وتلاه Poco X5 Pro الجديد، وثالثا حل هاتف Galaxy S23.

وفي المرتبة الرابعة في القائمة جاء هاتف OnePlus 11 الذي استفاد من ظهوره الأول مؤخرا، فيما حلّ هاتف +Galaxy S23 خامسا في التصنيف.

وحصل هاتف Apple iPhone 14 Pro Max على المرتبة السادسة في القائمة، وتلاه هاتف Galaxy A53 في المركز السابع.

وثامنا في القائمة جاء هاتف Poco-X5، بينما تراجع Galaxy S22 Ultra إلى المركز التاسع.

وفي آخر قائمة أشهر 10 هواتف ذكية حاليا حلّ هاتف Oppo Reno8 T 5G الذي حصل على ميزات وقدرات متطورة وطرح بسعر منافس.

المصدر: Gsmarena

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