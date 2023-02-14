مركز الأطراف الصناعية بغزة .. نجاحات تمنح الأمل

غزة - الرأي - فلسطين عبد الكريم

داخل قسم العلاج الطبيعي بمركز الأطراف الصناعية التابع لبلدية غزة، يحاول الطفل صابر ابن الخمس سنوات ركل الكرة بكلتا قدميه تارة، والعد على أصابع يديه والتصفيق بحرارة وسط تشجيع العاملين تارة أخرى.

ويعاني الطفل صابر من شد في وتر أخيل منذ الولادة، الأمر الذي أثَر على قدرة المشي لديه كغيره من الأطفال.

ويبذل العاملون في قسم العلاج الطبيعي جهود جبارة في محاولة لتأهيله على المشي بشكل سليم ومريح، حيث تم علاجه باستخدام نوع خاص من أجهزة afo ، ومع التدريبات الخاصة في قسم العلاج الطبيعي للتعلم على كيفية المشي والاستخدام تم تحسن حركة المشي لديه تدريجياً.

وما زالت تتم المتابعة مع الطفل داخل قسم العلاج الطبيعي إلى أن يتم تحسنه بشكل طبيعي كي يعود إلى المشي السليم والمريح.

الطفلة جنى هي الأخرى تعاني من تشوه خلقي في تكوين العظام جعلها غير قادرة على المشي، مما استدعى تدخل ومتابعة مركز الأطراف الصناعية قسم العلاج الطبيعي، وتم معالجتها عن طريق تثبيت جهاز لها في القدم يسمى kafo.

وتستخدم جنى ابنة الخمس سنوات، الجهاز منذ أربعة أعوام ويتم تغييره حسب نمو الجسم، حيث لوحظ تحسنها بعد استخدام الجهاز الأول الذي وضع لها أنداك، وهي في عمر العامين، بالإضافة إلى التدريبات الخاصة داخل قسم العلاج الطبيعي التي تؤهلها للمشي السليم والمريح.

594 حالة

وخلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، استقبل مركز الأطراف الصناعية التابع لبلدية غزة، (594) حالة، وذلك ضمن جهوده لتقديم خدمات أفضل لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وأوضح المركز في تقريره الشهري أنه استقبل (191) حالة مرضية في العيادات الخاصة به، وإجراء (254) جلسة علاج طبيعي، و(40) جلسة دعم نفسي بشكل فردي، و(4) جلسات توعوية للعائلات ذوي المرضي، وجلستين من الدعم النفسي بشكل جماعي.

وأضاف أنه تم إصدار (106) أوامر تشغيل، وتقييم (3) حالات جديدة، وتحويل حالة واحدة.

خدمات متنوعة

وخلال عام 2022، تم صناعة 107 جهازkafo وتسليمهم للمستفيدين، فيما تم صناعة 150 طرف صناعي وتسليمهم للمستفيدين في نفس العام.

وذكر المركز في إحصائية له، فقد تم صناعة 379 جهاز تقوس للساقين، ومن ثم تسليمهم للمستفيدين خلال عام 2022، بالإضافة إلى 125 ساند لليد تم صناعتهم وتسليمهم لمستفيدين.

وإلى جانب ما سبق، عمل المركز على تجميع 75 كرسي متحرك وتسليمهم للمستفيدين خلال العام ذاته، فيما تم معالجة 80 حالة قدم حنفاء خللا عامي 2021 و2022.

وفي إطار خدمات المركز، فقد تم تسليم 417 جهاز ليلي، وتقديم 2883 جلسات علاج طبيعي ما بين تأهيل وتدريب على الطرف خلال عام 2022.

أما في جانب الدعم النفسي، فقد قدم المركز 787 جلسات دعم نفسي ما بين جلسات فردية وجماعية، وتوعية أسرية خلال العام الماضي، إضافة إلى تصنيع 150 طرف صناعي وتسليمها للمستفيدين.

ويقدم مركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية غزة، خدمات تركيب أطراف صناعية وتوفير أجهزة تقويمية وأدوات طبية مساعدة وخدمات العلاج الطبيعي، إلى جانب خدمات الدعم النفسي والتأهيل المجتمعي لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع.