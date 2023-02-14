"مركز النصيرات"خطوة مهمة نحو تجويد الخدمة الطبية

غزة - بسام العطار- وكالة الرأي:

ضمن رؤيتها وجهودها الحثيثة لتحسين وتجويد الخدمة والرعاية الطبية العاجلة للمواطنين والمرضى في قطاع غزة، افتتحت وزارة الصحة الفلسطينية، وبالتعاون ومنظمة الصحة العالمية في فلسطين، مركز النصيرات للرعاية العاجلة، وهو المركز الأول على مستوى قطاع غزة.

مدير مستشفى شهداء الأقصى د. إياد أبوزاهر قال، إن هذا المركز سيخدم المواطنين في المحافظة الوسطى، لتقديم الرعاية الطارئة، بالتعاون مع المستشفى، من إرفاده بالكوادر الطبية من ذوي الخبرية في هذا المجال.

أبوزاهر أوضح لـ "وكالة الرأي" أن هذا المركز سيوفر الرعاية الطبية التي لا تستدعي تحويل المرضى والمراجعين والأطفال مادون الخمس سنوات الى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح،

وأكد أن وزارة الصحة حريصة على تأمين توفر الخدمة للمواطنين، ولكافة الأطفال مادون الخمس سنوات في هذا المركز.

المواطنة أم محمد خلال زيارة مراجعة للمركز الطبي، قدمت شكرها لوزارة الصحة الفلسطينية، على جهودها البناءة والمعطاءة، من خلال افتتاح هذا المركز المتقدم بمخيم النصيرات، الذي يكتض بالسكان.

أم محمد دعت خلال حديثها لـ "وكالة الرأي"، كافة القائمين في وزارة الصحة الى الاستمرار في تطوير الرعاية الطبية لسكان القطاع بشكل عام، والمحافظة الوسطى بشكل خاص.

وأكدت أنها كمواطنة تلقت خدمة طبية جيدة خلال زيارتها الأولى للمركز الطبي، وبأسعار زهيدة جداً، تراعي ظروف المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية.

الوكيل المساعد د. عبد اللطيف الحاج قال خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الافتتاح:" إن هذا المركز يعتبر النموذج الاول على مستوى قطاع غزة، والذي يأتي منسجما مع الفكرة المستحدثة على مستوى العالم لاستقبال الحالات المتوسطة والطفيفة الراجلة التي تحتاج الى رعاية عاجلة وهو جزء أصيل من منظومة الرعاية الأولية لمساندة المستشفيات وتخفيف العبء عن اقسام الطوارئ فيها.

وأضاف:" المركز يعمل بدعم مستشفى شهداء الأقصى والعمل به ليكون صورة تكاملية مع المستشفيات الاهلية والخاصة في تقديم الخدمات الصحية الناظمة للمواطنين.

ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين السيد ريك بيبركورن، من جانبه أكد أن هذا المركز يعد تطور نوعي في تقديم الخدمة للمصابين في حالات الطوارئ، وهي خطوة مهمة لتقديم الرعاية العاجلة في قطاع غزة، منوها الى تطلعه لإقامه العديد من المراكز المشابهة على امتداد قطاع غزة، لتخفيف العبء وتقديم الخدمات الأساسية لإنقاذ حياة المرضى.

يذكر ان المركز تم تأهيله وتجهيزه بدعم من منظمة الصحة العالمية بقيمة 310 ألف دولار للتخفيف عن المواطنين، ويضم خدمات الأشعة والمختبر والمتابعة السريرية العاجلة والغرز والجبائر، اضافة الى توفير سيارة اسعاف للحالات التي تستدعي نقلها للمستشفى خلال فترة عمل المركز، ويأتي تشغيل هذا المركز النموذج ضمن جهود وزارة الصحة المتواصلة لتجويد الخدمات الصحية المقدمة، واتاحتها للمواطنين في مختلف محافظات قطاع غزة.