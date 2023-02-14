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تشييع جثمان الشهيد هارون أبو عرام في الخليل

14 شباط / فبراير 2023 05:33

تشييع جثمان الشهيد هارون أبو عرام في الخليل
تشييع جثمان الشهيد هارون أبو عرام في الخليل

الخليل - وكالة الرأي:

شيع أبناء شعبنا الفلسطيني في بلدة يطا جنوب الخليل، جثمان الشهيد الشاب هارون أبو عرام، الذي ارتقى متأثرا بإصابته من قبل قوات الاحتلال قبل نحو عامين.

وأفادت مصادر محلية اليوم، أن موكب التشييع انطلق من أمام مستشفى يطا الحكومي، وتمت الصلاة على جثمانه في مسجد الصادق الأمين بمنطقة رقعة وسط البلدة، بعد إلقاء نظرة الوداع عليه في منزل عائلته.

وأقيمت جنازة ومراسم عسكرية للشهيد قبل مواراته الثرى.

واستشهد الشاب هارون أبو عرام من الخليل، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" قبل عامين.

يشار إلى أن الشهيد أبو عرام أصيب بالشلل برصاصة جندي إسرائيلي في ١/١/٢٠٢١.

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