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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2463) الأربعاء 15فبراير 2023

15 شباط / فبراير 2023 10:58

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2463)  الأربعاء 15فبراير 2023

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15 شباط (فبراير)

  • 2002م عملية نوعية نفذتها ألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية حين تمكنت من تحطيم أسطورة الدبابة الإسرائيلية "ميركافا" مما أدى إلى تدميرها تدميراً كاملاً ومقتل طاقمها المكون من 4 جنود.
  • 2002م المقاومة الفلسطينية تقتل قائد وحدة خاصة إسرائيلية، حين قامت الوحدة بمحاولة اعتقال أحد نشطاء الجهاد الإسلامي مما أدى إلى استشهاد المجاهد أنور عوني عبد الغني في منطقة طولكرم.
  • 1994م مقتل شابين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
  • 1989م إسرائيل تضرب منطقة طابا الحدودية المصرية.
  • 1988م فجرت أجهزة المخابرات الإسرائيلية أن عبوة ناسفة في سفينة "سول فرين" في ميناء ليماسول في قبرص، وهي السفينة التي تم إعدادها لنقل المبعدين الفلسطينيين ومرافقيهم، من الصحفيين والشخصيات العالمية، إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، وقد أصيبت السفينة بأضرار منعتها من الإبحار في الوقت المحدد، وبهذا تأجلت مرة أخرى رحلة سفينة العودة.
  • 1988م تأجيل إقلاع سفينة العودة الفلسطينية من قبرص، والتي كانت ستنقل 131ممبعدا فلسطينيا إلى الأراضي العربية المحتلة، لأسباب أمنية تتعلق بالخشية من قيام الطيران الإسرائيلي بضربها أثناء إبحارها.
  • 1968م طائرات إسرائيلية تهاجم خمس عشرة قرية ومخيما للاجئين الفلسطينيين على طول نهر الأردن بقنابل النابالم الحارقة والمحرمة دولياً.
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