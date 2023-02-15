النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2463) الأربعاء 15فبراير 2023
أخبار فلسطينية
- هيئة الأسرى الفلسطينية تطلع مسئولا حقوقيا دوليا على رزمة "القوانين الإسرائيلية" الانتقامية من الأسرى
- الاحتلال يوافق على بناء 7032 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
- »القدس: بلدية الاحتلال تقرر تحصين محطات انتظار الحافلات
- 27 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية
- بالصور العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم
- وزارة الأسرى: اتساع دائرة العصيان داخل سجون الاحتلال
- آلاف المعلمين الفلسطينيين يستمرون في إضرابهم للأسبوع الثاني ومليون طالب خارج صفوفهم
أخبار إسرائيلي
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- الحكومة الإسرائيلية ماضية في شرعنة الاستيطان بالضفة
- هيومان رايتس ووتش تتّهم بريطانيا والولايات المتّحدة بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة
- الشاباك وسّع نشاطه ضد ناشطين بالاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف القضاء
- » سموتريتش وبن غفير يتحديان أميركا وأوروبا: ماضون في بناء المزيد من المستوطنات...
- »حكومة نتنياهو بصدد المصادقة على بناء 9409 وحدات استيطانية جديدة
- »محكمة إسرائيلية ترفض استئناف أسرى "الهروب العظيم" ضد الأحكام الإضافية
- "إسرائيل" تنقل رسالة إلى واشنطن بشأن المستوطنات.. والسلطة تتحرك
- "إسرائيل" تتهم السلطة والرئيس عباس بالتحريض على العمليات
اخبار دولية
- واشنطن وأبوظبي تناقشان العلاقات الثنائية وخفض التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين
- انزعاج أميركي ـ أوروبي من خطط الاستيطان الجديدة في الضفة
- أعضاء في الكونغرس يتهمون نتنياهو بتقويض
- الصين تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني ورفضها أي إجراء لتغيير الوضع التاريخي في القدس
اخبار عربية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- اشتية: المستوطنون الإسرائيليون يشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية- (تغريدة)
-
- الاحتلال يهدم منشآت في القدس.. وجماهير حاشدة تشيع جثماني شهيدين في طوباس والخليل- (فيديو)
- آلاف المعلمين الفلسطينيين يستمرون في إضرابهم للأسبوع الثاني ومليون طالب خارج صفوفهم
- دول غربية تعبر عن “معارضتها القوية” لخطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية
- سلطات الاحتلال تهدم 4 منازل لعائلات فلسطينية في عكا
- موظفو بلدية غزة يتبرعون بيوم عمل لصالح ضحايا زلزال تركيا وسوريا
- مئات الأسرى الفلسطينيين يشرعون في “عصيان” بسجن نفحة الإسرائيلي
- استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة
- فلسطين تطالب بـ”إجراءات دولية” لوقف توسيع إسرائيل للمستوطنات
- اشتية: المستوطنون الإسرائيليون يشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية- (تغريدة)
- الحكومة الإسرائيلية ماضية في شرعنة الاستيطان بالضفة
- الأسرى يصعّدون رداً على تقليص بن غفير الخبز ومياه الاستحمام
- أعضاء في الكونغرس يتهمون نتنياهو بتقويض
الاخبار اللبنانية
- لا عملية «سور واقٍ» ثانية: «وحش» الاستيطان والهدم يتضّخم
- مقتل جندي إسرائيلي في القدس المحتلة
- عملية طعن في القدس... والأسرى يصعّدون ضدّ الاحتلال
- الاحتلال يشنّ غارات على قطاع غزة
الغد الأردنية
- بن غفير للغرب: يكفيكم إعرابا عن القلق بشأن الاستيطان
- هل يوقف الرفض الأميركي الأوروبي شرعنة الاحتلال لمستوطنات الضفة؟
الاهرام المصرية
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية
- هيئة الأسرى الفلسطينية تطلع مسئولا حقوقيا دوليا على رزمة "القوانين الإسرائيلية" الانتقامية من الأسرى
-
الشرق القطرية
الشروق المصرية
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية
- الجارديان: هل تقف الولايات المتحدة ساكنة فيما تتحول إسرائيل إلى دولة مستبدة؟
- واشنطن وأبوظبي تناقشان العلاقات الثنائية وخفض التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالصور العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم
- تقرير "الفتية الفدائيون".. تحدٍّ جديد لمنظومة الاحتلال الأمنية
- عمليات هدم في بلدتي الرام وشعفاط
- حصيلة وفيات زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 41 ألفًا
- الاحتلال يشنُّ حملة دهم واعتقالات بالضفة
- 27 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية
- توتُّر يسود سجن "نفحة" بعد استفزازات السجانين
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صحيفة الأيام
- استشهاد فتى برصاص جنود الاحتلال خلال عملية اقتحام لمخيم الفارعة
- »استشهاد شاب في مسافر يطا متأثراً بجراح أصيب بها قبل عامين
- »الحركة الأسيرة تصعّد احتجاجاتها اليوم في مواجهة إجراءات واعتداءات الاحتلال
- » سموتريتش وبن غفير يتحديان أميركا وأوروبا: ماضون في بناء المزيد من المستوطنات...
- »حكومة نتنياهو بصدد المصادقة على بناء 9409 وحدات استيطانية جديدة
- »محكمة إسرائيلية ترفض استئناف أسرى "الهروب العظيم" ضد الأحكام الإضافية
- »القدس: بلدية الاحتلال تقرر تحصين محطات انتظار الحافلات
- »السلطات الإسرائيلية تهدم منازل أربع عائلات في عكا
صحيفة القدس
- محدث|| مصلحة السجون تهددهم.. الأسرى في سجون الاحتلال يوسعون خطواتهم النضالية
- "هآرتس" تكشف عن مخطط سموتريتش الاستيطاني وضد الفلسطينيين
- اعتقال مجموعة من المستوطنين خلال إخلاء بؤرة استيطانية وسموتريتش يهدد نتنياهو
- مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في نابلس والخليل
- "الشاباك" يراقب القائمين على المسيرات ضد نتنياهو
» الحياة الجديدة
- الحركة الأسيرة تستعد لتوسعة خطواتها النضالية يوم غد والعصيان سيمتد لعدة سجون
- الصين تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني ورفضها أي إجراء لتغيير الوضع التاريخي في القدس
- النرويج تدين قرار إسرائيل "شرعنة" بؤر استيطانية وتعتبره تقويضا لحل الدولتين
- الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة
- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب جنين
وكالة الرأي
- وزارة الأسرى: اتساع دائرة العصيان داخل سجون الاحتلال
- بدء صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم
- صور مدارس قطاع غزة تُحيي "أسبوع القدس العالمي"
- صور تخريج 1360 من حفظة القرآن الكريم في غزة
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
- محدث الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا بالضفة
- "المرور": 6 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة
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وكالة صفا
- لطمس هويتها.."الشعارات الوطنية".. لغة ثورية يُحاربها الاحتلال بالقدس
- وسط إجراءات مشددة..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- 18 معتقلًا بحملة مداهمات واسعة للاحتلال في الضفة
- الكشف عن فحوى رسالة نارية أرسلها الأسرى لقناة عبرية
- قرار إسرائيلي بتحصين جميع محطات الحافلات في القدس
- تقرير بالجامعات الإسرائيلية.. سترات طلابية تحرّض لقتل الفلسطينيين
- صل القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية
فلسطين اليوم
- رداً على قرار بن غفير...خطوات الأسرى تتواصل لليوم الثاني .. "خمسة سجون جديدة" تنضم للعصيان
- مع بدء الخطوات التصعيدية.. السجون على صفيح ساخن والمواجهة "قاب قوسين أو أدني"
- فيديو- آليات الاحتلال تهدم منشأة تجارية بشعفاط
- مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
- الاحتلال يوافق على بناء 7032 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
سما نيوز
- يديعوت : الشهداء الفلسطينيين تحولوا لمصدر إلهام لشبان الضفة وأبرزهم هؤلاء ..
- "إسرائيل" تنقل رسالة إلى واشنطن بشأن المستوطنات.. والسلطة تتحرك
- "إسرائيل" تتهم السلطة والرئيس عباس بالتحريض على العمليات
- قناة عبرية تنشر رسالة الأسرى إلى بن غفير.. مسؤولون إسرائيليون يحذرون
- لتعزيز قوات الاحتلال المنتشرة في القدس وغزة.. استدعاء سريتي احتياط من "حرس الحدود"
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عرب 48
- اليوم الثاني للعصيان: الأسرى يوسعون خطواتهم الاحتجاجية
- مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشآت بشعفاط والرام
- هيومان رايتس ووتش تتّهم بريطانيا والولايات المتّحدة بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة
- الشاباك وسّع نشاطه ضد ناشطين بالاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف القضاء
- زلزال تركيا وسورية: حصيلة الوفيات تتجاوز 41 ألفا وتواصل المساعدات الدولية
- اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين قرب نابلس
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وكالة وفا
- مستوطنون يحرقون مركبة في عوريف
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- (محدث) الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة
- مستوطنون يحرقون مركبة في عوريف
حدث في مثل هذا اليوم
15 شباط (فبراير)
- 2002م عملية نوعية نفذتها ألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية حين تمكنت من تحطيم أسطورة الدبابة الإسرائيلية "ميركافا" مما أدى إلى تدميرها تدميراً كاملاً ومقتل طاقمها المكون من 4 جنود.
- 2002م المقاومة الفلسطينية تقتل قائد وحدة خاصة إسرائيلية، حين قامت الوحدة بمحاولة اعتقال أحد نشطاء الجهاد الإسلامي مما أدى إلى استشهاد المجاهد أنور عوني عبد الغني في منطقة طولكرم.
- 1994م مقتل شابين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
- 1989م إسرائيل تضرب منطقة طابا الحدودية المصرية.
- 1988م فجرت أجهزة المخابرات الإسرائيلية أن عبوة ناسفة في سفينة "سول فرين" في ميناء ليماسول في قبرص، وهي السفينة التي تم إعدادها لنقل المبعدين الفلسطينيين ومرافقيهم، من الصحفيين والشخصيات العالمية، إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، وقد أصيبت السفينة بأضرار منعتها من الإبحار في الوقت المحدد، وبهذا تأجلت مرة أخرى رحلة سفينة العودة.
- 1988م تأجيل إقلاع سفينة العودة الفلسطينية من قبرص، والتي كانت ستنقل 131ممبعدا فلسطينيا إلى الأراضي العربية المحتلة، لأسباب أمنية تتعلق بالخشية من قيام الطيران الإسرائيلي بضربها أثناء إبحارها.
- 1968م طائرات إسرائيلية تهاجم خمس عشرة قرية ومخيما للاجئين الفلسطينيين على طول نهر الأردن بقنابل النابالم الحارقة والمحرمة دولياً.