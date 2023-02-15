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الرشق يثمّن قرار السعودية الإفراج عن الفلسطيني سليمان الحداد وابنه

15 شباط / فبراير 2023 11:49

اللرشق
اللرشق

الدوحة - وكالة الرأي 

ثمن عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، عاليا قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد وابنه يحيى، معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال الرشق في تصريح صحفي الأربعاء: "إن السلطات السعودية أفرجت قبل قليل عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد "أبو يحيى" وابنه يحيى، وهما الآن على متن الطائرة متجهين إلى إسطنبول".

وأضاف: "نسأل الله أن تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة مع الأشقاء في السعودية، ونأمل أن تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفراج عن باقي الإخوة المعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد الرشق حرص حركة حماس على علاقات إيجابية مع الأشقاء في السعودية والدول الشقيقة كافة في خدمة القضية الفلسطينية وأمّتنا العربية والإسلامية.

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