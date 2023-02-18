وقفة إسنادية للأسرى أمام منزل الأسير القائد حسن سلامة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الخميس وقفة إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام منزل الأسير القائد حسن سلامة.

وحمل المشاركين صورًا للأسرى القادة من مختلف الفصائل، ولافتات كتب عليها: "حتمًا سينتصر القيد على السجان، الحرية لأسرانا القابعين خلف القضبان، لا لسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، إرادة أسرانا الأبطال لن تُكسر، أسرانا.. عهد ووعد".

وقال المحرر رامي أبو مصطفى خلال الوقفة: "نؤكد اليوم خلال هذه الوقفة أن ما يقوم به وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير لن ينال من عزيمة أسرانا الأبطال".

وأضاف "ما يقوم به بن غفير من سحب لإنجازات الأسرى التي أنجزوها بالدم، لن تسكت عليها الحركة الأسيرة وستُحاسب هذا المحتل على أفعاله".

ودعا كافة فصائل المقاومة لشد أزر الأسرى والوقف معهم؛ وشدد على أهمية تحرك مجاهدي الضفة والخروج فورًا لنصرة الأسرى.

ووجه رسالة لنتنياهو "إذا رفع الأسرى السيف، لن يغمدوه إلا بالدم وتحقيق كافة إنجازاتهم؛ لذلك نقول للحكومة الفاشية الإسرائيلية: توقفوا عن إجراءاتكم التعسفية قبل أن ينال منكم غصب أسرانا".

وشدد أبو مصطفى قائلاً: "لن نترك الأسرى وستعم الفرحة بيوتكم قريبًا؛ والجماهير المشاركة اليوم تؤكد أنها لن تتخلى عنكم وأنكم في مُقل العيون".

بدوره، قال أكرم شقيق الأسير حسن سلامة: "في ظل الهجمة الشرسة بحق أسرانا وما يُمارس بحقهم، نقول للعالم أن أسرانا على حق وينتقمون لكل ما يتعرضون له"؛ متمنيًا أن يكون هذا العام عام الحرية لكل الأسرى.