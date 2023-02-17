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مواطنون يؤدون صلاة الجمعة أمام بناية مهددة بالهدم في سلوان

17 شباط / فبراير 2023 02:16

مواطنون-يؤدون-صلاة-الجمعة-أمام-بناية-مهددة-بالهدم-في-سلوان-1676633920
مواطنون-يؤدون-صلاة-الجمعة-أمام-بناية-مهددة-بالهدم-في-سلوان-1676633920

أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة أمام بناية مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في حي واد قدوم ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وعلق الأهالي لافتات على جدران البناية تؤكد صمودهم وثباتهم في القدس رغم إجراءات الاحتلال.

وكانت القوى الوطنية والأهلية ونشطاء في القدس دعوا لأداء صلاة الجمعة أمام البناية، لإسناد العائلات والوقوف معها ضد قرار الهدم.

وعقب الصلاة اقتحمت قوات الاحتلال حي واد قدوم وانتشرت في محيط البناية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بهدم البناية، التي تضم 11 شقة سكنية، ويعيش فيها نحو 75 فردا، ومنذ ما يزيد عن 8 أعوام وهم يحاولون الحصول على ترخيص، إلا أن بلدية الاحتلال فرضت عليهم شروطا تعجيزية حالت دون ذلك.

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