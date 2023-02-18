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أشياء تحرم منها عند قيام شخص بحظرك على إنستجرام

18 شباط / فبراير 2023 09:26

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إذا حظرك شخص على حسابه بانستجرام، ستزيل المنصة جميع إبداءات الإعجاب والتعليقات على منشورات الصور والفيديو الخاصة به، ولن تتمكن أيضًا من وضع علامة علي الشخص أو الإشارة إليه في المنشورات والتعليقات، كما أنه عندما يتعلق الأمر بالمراسلة، سيحدث ما يلي وفقا لما ذكره موقع "business insider":
- ستظل رسائلك المباشرة السابقة في البريد الوارد للشخص، لكن لن يتمكن من مراسلتك مرة أخرى. 
- سيظل الشخص قادرًا على رؤية أي شيء ترسله في رسائل جماعية تكون كلاكما جزءًا منها، على الرغم من أن انستحرام سيمنحه خيار مغادرة المجموعة المذكورة عندما يحظرك. 
- لن يتم تسليم أي رسائل ترسلها إليهم، ولا يهم إذا قاموا بإلغاء حظرك لاحقًا فلن تصل. 
- إذا بدأوا البث المباشر أو أنشأوا غرفة، لن تتمكن من الانضمام إليها.
 

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