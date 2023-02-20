حماس: تفاهمات السلطة والاحتلال بضغوط أمريكية لا قيمة لها

غزة – وكالة الرأي:

قالت حركة حماس، إن التفاهمات التي تم الإعلان عنها بين السلطة وحكومة الاحتلال المتطرفة بضغوط أمريكية لإنهاء الحالة الثورية في الضفة الغربية لا قيمة لها.

وذكر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريحات صحفيـة، اليوم الإثنين، أن شعبنا لن يلتفت لهذه الثفاهمات وسيواصل ثورته ضد الاحتلال دفاعا عن أرضه ومقدساته.

وأوضح القانوع، أن قبول السلطة للوعود الأمريكية الموهومة مقابل سحب مشروع لإدانة الاستيطان بمجلس الأمن يمثل خذلاناً لقضية شعبنا في المحافل الدولية وطعنة في ظهره وخدمة جديدة لحكومة الاحتلال المتطرفة .

وشدد على أن هذا الموقف المدان شعبياً ووطنياً يدحض إعلان السلطة الكاذب في وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني ويؤكد مجدداً استمرارها في التعويل على سراب ووهم الإدارة الأمريكية على حساب الدم الفلسطيني

وأكد القانوع، أن الموقف الوطني والفصائلي الواسع الرافض لسلوك السلطة يدلل أنها تغرد خارج السرب وسلوكها اللاوطني لا يخدم الحالة الثورية، بل يشكل التفافاً عليها وخذلاناً لأهلنا في القدس والضفة الغربية.

وتنص التفاهمات التي أعلنت عنها وسائل إعلام عبرية، وقف التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان، مقابل تعليق مخططات التوسّع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وخفض التوترات عبر تعليق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، الإجراءات أحادية الجانب لعدة أشهر.