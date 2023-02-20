تفاصيل الزلزال الجديد الذي شعر به سكان فلسطين

غزة - وكالة الرأي:

ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات ولاية هاتاي جنوبي تركيا، مساء اليوم الاثنين، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.

والزلزال الجديد هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من شباط/فبراير الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد).

وحددت "أفاد" مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة الى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). وشعر به المواطنون في أنطاكية وأضنة على بعد 200كم شمالا.

وبيّن مركز أبحاث الزلازل في جامعة البوسفور التركية، أنه تم تسجيل 10 هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد في هاتاي.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي: الزلزال الذي ضرب هاتاي في #تركيا مساء اليوم كان على عمق 10 كيلومترات.

من جهته، ذكر الدفاع المدني شمالي سوريا، وجود انهيار مبان متصدعة غير مأهولة جراء الزلزال في عدد من المدن والبلدات شمال غربي سوريا

أما مركز أبحاث الزلازل في جامعة البوسفور التركية، فقد رصد تسجيل 11 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد في هاتاي.

ويأتي زلزالا هاتاي بعد أسبوعين من زلزالي كهرمان مرعش (جنوبي تركيا)، اللذين تسببا في وفاة قرابة 47 ألف إنسان في تركيا وسوريا، وخلفا دمارا واسعا، وأعقبهما أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية.

يتبع..