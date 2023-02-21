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قاعة أفراح مقامة منذ 30 عاماً مهددة بالهدم في الداخل المحتل

21 شباط / فبراير 2023 12:49

القاعة المهددة بالهدم
القاعة المهددة بالهدم

الداخل المحتل - وكالة الرأي :

رفضت ما تسمى لجان التنظيم والبناء ترخيص خيمة القمر في مدينة عرابة البطوف في الداخل المحتل، وهي قاعة أفراح أقيمت منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وتم تحديث مبنى خيمة القمر بالكامل في الآونة الأخيرة، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم على قرار الهدم، فيما انتزع أصحاب القاعة أمرا يقضي بتجميد قرار الهدم لمدة 14 يوما لحين تقديم استئناف على قرار المحكمة.

وتسعى اللجنة الشعبية في عرابة إلى التوصل لتفاهمات مع بلدية عرابة لتحويل المنطقة، من منطقة صناعية إلى منطقة صناعية تجارية وتقديم مخططات تفصيلية لإتاحة الفرصة أمام ترخيص المبنى.

 

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