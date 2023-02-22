النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2468) الاربعاء 22فبراير 2023
أخبار فلسطينية
- عزام الأحمد: هدفنا حماية حل الدولتين.. ولم نتفق مع إسرائيل على سحب قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن
- محكمة إسرائيلية تقضي بحبس القيادي في «الجهاد» بسام السعدي 22 شهرا
- فصائل فلسطينية تدين تراجع السلطة عن إدانة الاستيطان في مجلس الأمن
- الشيخ يبحث مع وفد "أيباك" "العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأميركية"
- فصائل المقاومة: سحب السلطة مشروع إدانة الاستيطان تحدٍ صارخ للإجماع الوطني
أخبار إسرائيلي
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- نتنياهو ينتقد وزير خارجيته لمطالبته بوضع حد لرفع سعر الفائدة
- الرئيس الإسرائيلي يجدد دعوته لإجراء محادثات هادئة بشأن الإصلاحات القضائية
- إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله
اخبار دولية
- الاحتلال الإسرائيلي يمنع نائبة في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية- (تغريدة)
- مجلس حقوق الإنسان قلق بشأن تغييرات تشريعية في إسرائيل.. ونتنياهو يصفه بالهيئة المنحازة
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- الاحتلال الإسرائيلي يمنع نائبة في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية- (تغريدة)
- منظمة التحرير الفلسطينية ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن الاستيطان وحماس تنتقده
- اشتباكات عنيفة بين مقاومين والاحتلال في جنين.. وجهات إسرائيلية تؤكد: التفاهمات لا تشمل البناء الاستيطاني المعلن عنه
- خبير فلسطيني: “زحف زلزالي” يقترب من المنطقة ولا علاقة بين هزة الأمس وحدوث “الجزر” في شواطئ عكا
- معركة السجون تدخل أسبوعها الثاني.. وأسرى “الشعبية” يدعون لـ”الثورة الشاملة”
- الإعلام العبري يحرض ضد الفلسطينيين ويدعم القوانين العنصرية ضد الأسرى والهجوم على القدس
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين
- استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
- حكومة الاحتلال تقرر تقليص اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في رمضان وجهات صهيونية متطرفة ترفض
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الشرق الأوسط
- «إخوان مصر»... صراع «جبهات الخارج» يثير مخاوف القيادات
- إسرائيل إلى أين بعد تمرير أول قوانين «الانقلاب» القضائي؟
- الفلسطينيون ملتزمون بالتفاهمات ما التزمت إسرائيل بها
- محكمة إسرائيلية تقضي بحبس القيادي في «الجهاد» بسام السعدي 22 شهرا
الغد الأردنية
- هزة أرضية تضرب شمال فلسطين
- مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
- الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان لليوم السابع
- مصر تبدأ باستكشاف حقل ضخم للغاز
- عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
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الاهرام المصرية
الشروق المصرية
- فتح: الاتصالات مع أمريكا وإسرائيل والأشقاء العرب هدفها وقف التصعيد الإسرائيلي
- مجلس حقوق الإنسان قلق بشأن تغييرات تشريعية في إسرائيل.. ونتنياهو يصفه بالهيئة المنحازة
- نتنياهو ينتقد وزير خارجيته لمطالبته بوضع حد لرفع سعر الفائدة
- عزام الأحمد: هدفنا حماية حل الدولتين.. ولم نتفق مع إسرائيل على سحب قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن
- الرئيس الإسرائيلي يجدد دعوته لإجراء محادثات هادئة بشأن الإصلاحات القضائية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- خاص خريشة: سحب السلطة طلب التصويت ضد الاستيطان رضوخ لأمريكا و(إسرائيل)
- هزَّة أرضية جديدة تضرب فلسطين صباح اليوم الأربعاء
- بالصور العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- بينهم نجل النائب "القرعاوي".. حملة اعتقالات متفرّقة في الضفة
- 3 قتلى في شجار عائلي في بلدة جيوس بقلقيلية
- 13 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الماضية
- فصائل المقاومة: سحب السلطة مشروع إدانة الاستيطان تحدٍ صارخ للإجماع الوطني
صحيفة الأيام
- اشتباكات خلال التصدي لاقتحام جنين وتواصل مصادرة ممتلكات الأسرى والمحررين
- »مخيم بلاطة: تشييع حاشد لجثمان الشهيد منتصر شوا
- »قتيلان ومصابون خلال شجار عائلي في بلدة جيوس
- »الحكم بالسجن 22 شهراً بحق الشيخ بسام السعدي
- »الشيكل يهوي لأدنى مستوى في 4 سنوات أمام الدولار متجاهلاً رفع الفائدة
- »بن غفير يوعز للشرطة: تعاملوا مع "الألعاب النارية" مثل المتفجرات
- »لابيد يحذّر من حرب أهلية في إسرائيل بعد المصادقة الأولية على قانون القضاء
- »نتنياهو يدّعي: الفلسطينيون لا يريدون السلام وهكذا التفّ عليهم من خلال...
صحيفة القدس
لليوم التاسع.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون
مصدرها البحر المتوسط.. هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين
الحكم على أسيرة مقدسية بالسجن 44 شهرًا
"الخارجية والمغتربين": جرائم المستوطنين تهدد الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة
» الحياة الجديدة
· العملة الإسرائيلية تتراجع مع تزايد مخاوف المستثمرين من خطة إضعاف القضاء
· الشيخ يلتقي وفدا من مجموعة "أيباك"
· نابلس تُشيِّع جثمان الشهيد الشوا إلى مثواه الأخير
وكالة الرأي
- "السياحة": تمديد خصم ترخيص المنشآت السياحية حتى نهاية 2023
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة
- إحصائية عمل معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري أمس
- هزة أرضية تضرب شمال فلسطين
- لليوم التاسع .. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون
- المرور: 10 إصابات في 11 حادث سير خـلال الـ 24 ساعة الماضية
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
- الدولار يواصل الارتفاع أمام الشيقل
- أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم
وكالة صفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- لليوم التاسع.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
- محدث 3 قتلى وإصابات بشجار عائلي شرق قلقيلية
- تفاهمات خفض التوتر.. مكاسب لـ"إسرائيل" وسراب للفلسطينيين
- بالصور تراجع مياه بحر غزة.. مختص يوضح لـ"صفا" الأسباب
فلسطين اليوم
- لليوم التاسع على التوالي : خطوات العصيان المدني في السجون مستمرة
- فرصة كبيرة للمواطنين لشراء الذهب في غزة.. السبب!
- اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة
- الشيخ خضر عدنان يواصل الإضراب لليوم الـ18 ويتعرض للتنكيل في عزل زنازين سجن "الجلمة"
- بن غفير يوعز باعتبار الألعاب النارية مواد متفجرة ويحرض على الفلسطينيين
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سما نيوز
- مصدرها البحر المتوسط .. هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين
- "إسرائيل" تستعد لشن هجوم على إيران وتبعث برسائل لحماس وحزب الله
- بن غفير يوعز للشرطة اعتبار الألعاب النارية مواد متفجرة
- 460 ضابطا سابقا في المخابرات الإسرائيلية يوجهون رسالة عاجلة لـ"أبو نبيل"
- مقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين في شجار عائلي شرق قلقيلية
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عرب 48
- تقرير "مدار" الإستراتيجي: "حكومة أرض إسرائيل" تسرّع الضم الزاحف
- اقتحامات واعتقالات في الضفة والقدس
- 3 قتلى ومصابون خلال شجار في بلدة جيوس شرق قلقيلية
- إصابة ضابطين بإطلاق نار على مركز شرطة اليامون غرب جنين
- فصائل فلسطينية تدين تراجع السلطة عن إدانة الاستيطان في مجلس الأمن
- الشيخ يبحث مع وفد "أيباك" "العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأميركية"
- الاحتلال يحكم بالسجن 22 شهرا بحق القيادي بسام السعدي
- وحدات القمع بسجن "ريمون" تعتدي على الأسرى وتنقل قسما منهم لـ"نفحة"
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- وكالة وفا
- مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في بيت إك ...
- تواصل انتهاكات الاحتلال: اعتقالات واستيلاء وإخطارات واعتداءا ...
- الرئيس يترأس اجتماعا للجنة المركزية لحركة "فتح"
حدث في مثل هذا اليوم
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- 22 شباط (فبراير)
- 2004م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة في حافلة إسرائيلية يوجد فيها مستوطنون متطرفون وقد اعترف العدو بمقتل 9 وإصابة 50 منهم 10 في حالة خطيرة جدا، وقد تبنت كتائب الأقصى العملية ومنفذها يدعى "محمد خليل الزعول".
- 1992م مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين إثر قيام شاب من قلقيلية بمهاجمتهم بسكين في كفار سابا، حيث قام بالهجوم يوسف محمود داود 20 عاماً من قلقيلية.
- 1973م مقاتلات إسرائيلية تسقط طائرة مدنية ليبية وتقتل 108 أشخاص كانوا على متنها.
- 1969م تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بزعامة نايف حواتمة (ولد عام 1935). تعتبر الفصيل الثالث في منظمة التحرير الفلسطينية، وقد انشقت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
- 1958م إعلان الوحدة بين مصر وسورية وقيام دولة الجمهورية العربية المتحدة.
- 1948م عدة عمليات جريئة تنفذها قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني أدت إلى نسف عدد من البنايات في شارع يهودا وأسفرت عن مقتل 57 وجرح أكثر من 100 من اليهود.
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