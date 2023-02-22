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فصائل العمل الوطني والإسلامي تعلن الإضراب الشامل غداً

22 شباط / فبراير 2023 06:31

غزة - وكالة الرأي :

أعلنت فصائل العمل الوطني والاسلامي الحداد والاضراب الوطني العام، غداً الخميس في كافة أنحاء قطاع غزة، وذلك غضباً واستنكاراً لجريمة الاحتلال في مدينة نابلس، والتي ارتقى بها 10 شهداء وأصيب أكثر من 100.

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الإضراب يأتي توحيداً للموقف الفلسطيني في جميع المناطق والساحات، بإعلان الإضراب.

وأكدت أن الإضراب سيشمل كافة أنحاء قطاع غزة وفي كافة مناحي الحياة تعبيراً عن غضب الشعب الفلسطيني واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفاشي الإسرائيلي.

وطالبت فصائل العمل الوطني والإسلامي أبناء شعبنا في كل مكان الي التعبير عن الغضب والاستنكار لهذه الجريمة بالتحركات الشعبية والجماهيرية وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان من أرضنا فلسطين.

 

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