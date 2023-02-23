الغرفة التجارية: انتهاء أزمة استيراد المركبات لغزة بعد موافقة حكومية

غزة - وكالة الرأي:

أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عائد أبو رمضان، عن التوصل إلى توافق بما يتعلق بالفروقات الجمركية على استيراد المركبات الواردة إلى قطاع غزة.

وأكد أبو رمضان الخميس في تصريح وصل "الرأي" اليوم الخميس، انتهاء هذه الإشكالية عقب الاجتماع برئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي.

وذكر أبو رمضان أنه أطلع نقابة مستوردي المركبات في القطاع على نتائج المباحثات والجهود التي بذلتها الغرفة التجارية لإنهاء الخلاف القائم حول الفروقات الجمركية، مؤكداً موافقة الجهات الحكومية إنهاء الخلاف القائم.

وأكد حرص الغرفة التجارية بغزة على العمل من أجل خدمة جميع القطاعات بما يعزز الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، شاكراً استجابة رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة ووزارة المالية لمطالب الغرفة التجارية لإنهاء الخلاف القائم حول الفروقات الجمركية على استيراد المركبات.