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ميزة المراقبة الأبوية في جوجل بلاي وكيفية تفعيلها

24 شباط / فبراير 2023 07:04

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قضي العديد من الأطفال في الوقت الحاضر عدة ساعات أسبوعيًا في استخدام الهواتف أو الأجهزة اللوحية، لذلك تجب مراقبة المحتوى الذي يصلون إليه، والسماح لهم باستخدام التطبيقات والألعاب المناسبة لأعمارهم فقط.

ويحتوي متجر جوجل بلاي على ملايين التطبيقات والألعاب التي تغطي احتياجات كافة الفئات العمرية، ولكن بعض التطبيقات قد لا تتناسب مع بعض الفئات خاصة الأطفال، لذلك تأتي الحاجة لاستخدام أدوات الرقابة الأبوية المدمجة في الأجهزة لتقييد وصولهم إلى التطبيقات والمحتوى الذي لا يناسبهم، وفقاً لموقع aitnews.

كيفية تفعيل ميزة المراقبة الأبوية في جوجل بلاي:

عند تفعيل ميزة الرقابة الأبوية في جهاز أندرويد، يمكنك تحديد المحتوى الذي يمكن تنزيله أو شراؤه من جوجل بلاي حسب الفئة العمرية، ولتفعيلها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى جوجل بلاي في هاتفك، أو أي جهاز أندرويد يستخدمه أولادك.

2- اضغط على صورة الحساب الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

3- اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

4- اضغط على قسم (العائلة) Family.

5- فعّل خيار (الرقابة الأبوية) Parental controls بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

6- سيُطلب منك إنشاء رمز تعريف شخصي (PIN) أدخل رقم تعريف شخصي وأكّده مرة أخرى.

لتقييد الوصول إلى التطبيقات، اضغط على خيار (التطبيقات والألعاب) Apps & Games.

7- أدخل رقم التعريف الشخصي PIN الذي أنشأته.

سيظهر لك 5 مستويات للرقابة الأبوية بحسب الفئة العمرية: (المستوى 3+) مناسب للأطفال الذين يبلغون 3 سنوات أو أكبر (وهو الخيار الأكثر تقييدًا)، والمستوى (7+)، والمستوى (12+)، والمستوى (16+)، والمستوى (18+).

8- اختر مستوى المحتوى الذي تسمح لطفلك بالوصول إليه حسب عمره.

9- اضغط على خيار (حفظ) Save.

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