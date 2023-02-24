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هنية:شعبنا ومقاومته لن يسمحا بإجهاض الإنتفاضة بالضفة

24 شباط / فبراير 2023 07:25

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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يسمحا لأي كان أن يجهض انتفاضته المتصاعدة في الضفة الغربية، وسوف تتحطم على صخرة ثورته كل المحاولات اليائسة التي تحاك لتتجاوز دماء الشهداء وآلام الأسرى وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.

وقال هنية في تصريح له :" إن شعبنا الذي يسكن هذه الأرض ويرابط على حدودها هو وحده الذي يملك القرار وبيده الحل والعقد ووحده الذي سيحدد مستقبله فوق أرض الوطن وتحت سمائه، وهذه الثورة ألقت بنفسها في الشارع ويلتقطها كل حر أبي وسوف نسيّجها بالروح والدم حتى يرفع جيل النصر الأعلام فوق مآذن القدس وقباب الأقصى وكل مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

ووجه هنية بالتحية لهذا "الشعب الأبي الذي خرج مع فجر ليلة الجمعة في كل الميادين ليجعل من كل فلسطين عرينًا للأسود ردًا على مجزرة نابلس"، مضيفاً "نقف بكل آيات الفخر أمام الحشود الهادرة في كل أرضنا المحتلة ومخيمات اللجوء والتي صدحت بحناجر الحق والقوة معلنة أن المقاومة قدر وليست خيار، والمعركة مع العدو تدخل مرحلة ستحمل في طياتها البأس الشديد لكسر المحتلين وطردهم من أرض الآباء والأجداد".

وتابع هنية:" إنها عهدة الشهداء وميثاق الأسرى ووثيقة الأبطال القابضين على الزناد في عرينهم وثغور رباطهم في القدس ونابلس وجنين وغزة وكل شبر من أرضنا المباركة وفي مخيمات اللجوء قلاع الصمود والمقاومة.

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