3 علاجات منزلية فعالة للتخلص من السموم

من خلال الحفاظ على نظام غذائي صحي ونمط حياة منظم ، يمكن علاج الكبد الدهني في مراحله المبكرة بنجاح، وهنا نعرض حل طبيعي يمكن أن يساعد في علاج الكبد الدهني في المنزل بسهولة، وهو خل التفاح.



وفقا لموقع "zeenews" الكبد الدهني الكحولي وغير الكحولي نوعان مختلفان من الكبد الدهني، يعتبر تعاطي الكحول السبب الرئيسي للكبد الدهني الكحولي ، لكن الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول لا علاقة له بتعاطي الكحول ويمكن أن يحدث بسبب اتباع نظام غذائي غني بالدهون أو الكربوهيدرات المكررة أو قلة النشاط البدني.



من الطبيعي أن خل التفاح (ACV) هو خل تم استخراجه من عصير التفاح، يعتقد مستخدمو خل التفاح أن تناوله بانتظام (للمساعدة في السيطرة على الجوع) أو أثناء روتين التخلص من السموم المركّز يساعدهم على إنقاص الوزن ، والتحكم في نسبة السكر في الدم ، وإزالة السموم من أجسامهم ، وخاصة الكبد.

فيما يلي ثلاث علاجات منزلية فعالة لعلاج الكبد الدهني بشكل طبيعي:

1: خذي ملعقة من خل التفاح واخلطيها مع كوب من الماء الدافئ مرتين يومياً، سيساعدك هذا على إنقاص الوزن بشكل عام وكذلك تقليل دهون الكبد والالتهابات.



2: أضف 1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح غير المصفى مع الماء الدافئ مع 1-2 ملاعق كبيرة من التحلية أو النكهات مثل شراب القيقب أو عصير الليمون أو العسل أو ستيفيا أو عصير التفاح أو القرفة أو الفلفل الحار أو الزنجبيل.



3: لملاحظة نتائج سريعة ، اشرب ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ كل صباح على معدة فارغة لمدة شهرين على الأقل.

تشمل العلاجات الطبيعية الأخرى للكبد الدهني الليمون وحليب الشوك والأحماض الأمينية والشاي الأخضر والكركم.



لا شيء يمكن أن يحل محل نمط الحياة الصحي عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الكبد في حالة جيدة ، ولكن إذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي لمستويات الأنسولين والدهون الثلاثية والكوليسترول ، فقد تكون المكملات الطبيعية مثل خل التفاح والأحماض الأمينية قادرة على تسريع عملية الشفاء وتساعدك على البقاء بصحة جيدة لفترة أطول.