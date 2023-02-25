وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يحدث عندما تقلل استخدامك لوسائل التواصل إلى النصف وكالة الرأي الفلسطينية لا تفرط في تناولها.. 5 أطعمة عالية الصوديوم للتحكم في انخفاض ضغط الدم وكالة الرأي الفلسطينية 3 علاجات منزلية فعالة للتخلص من السموم وكالة الرأي الفلسطينية أفضل الأطعمة للوقاية من أنيميا نقص الحديد وكالة الرأي الفلسطينية مباريات دوري غزة اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية طائرة الصداقة تحقق الفوز الأول في البطولة العربية للكرة الطائرة وكالة الرأي الفلسطينية مدرب الشاطئ يعدد مكاسب الفوز على الجلاء وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر" تنشر إحصائية لحركة التنقل عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية تنزيل الصوت من مقاطع الفيديو باستخدام YouTube Music

25 شباط / فبراير 2023 09:14

202102200117241724
202102200117241724

يتيح لك YouTube Music، الذي يأتي مع YouTube Premium، تنزيل المحتوى باستخدام التطبيق على جهازك المحمول، حيث يعمل هذا مع معظم الأغاني ومقاطع الفيديو التي يمكنك العثور عليها على يوتيوب وينزل الصوت من الفيديو، بما في ذلك الأغنيات والعروض الحية.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، نرصد كيفية القيام بذلك:

1. ابدأ تشغيل تطبيق YouTube Music على هاتفك أو جهازك اللوحي.
 
2. ابحث عن أغنية تريد تنزيلها واضغط على القائمة المكونة من ثلاث نقاط.
 
3. في القائمة المنسدلة، اضغط فوق تنزيل.

يمكنك لتشغيل الأغنية التي تم تنزيلها:

1. في شاشة YouTube Music الرئيسية، اضغط فوق علامة التبويب "المكتبة" في الجزء السفلي من الشاشة.
 
2. في الجزء العلوي من الشاشة، اضغط فوق المكتبة ثم اختر التنزيلات من القائمة المنبثقة.
 
3. اضغط على الأغاني.
 
4. اختر الأغنية التي تم تنزيلها التي تريد تشغيلها.
 
لا يؤدي تنزيل الأغاني من YouTube Music إلى تخزين mp3 أو ملف مشابه على جهازك المحمول، لذلك لا يمكنك بسهولة استخدام ملف الموسيقى الذي تم تنزيله في تطبيق مختلف، ويتم تخزينها في ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق YouTube Music.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟