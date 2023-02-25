واتس آب يتيح لمستخدمي أيفون الإبلاغ عن الـ "status" المخالفة

يواصل واتس آب إضافة ميزات جديدة إلى نظامه الأساسي الذي يسمح للمستخدمين بالتواصل مع بعضهم البعض بشكل أكثر راحة وأمانًا، حيث تتضمن بعض الإضافات الأخيرة للتطبيق المجتمع ، ووسائط إعادة التوجيه مع التسميات التوضيحية ، ومراسلة نفسك وغيرها، وفي إصدار iOS التجريبي الأخير من التطبيق ، قدم واتس آب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن تحديثات الحالة.



ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، كانت الميزة قيد التطوير وبدأت واتس آب في طرح تحديث حالة التقرير من خلال برنامج Test Flight Beta لمختبري الإصدار التجريبي من iOS، التحديث يحمل الإصدار 23.4.0.74 الذي يمنح المستخدمين القدرة على الإبلاغ عن تحديثات الحالة على iOS.



وإذا أبلغ مستخدم واتس آب عن تحديث حالة ، فسيتم إرسال هذه الحالة / المحتوى إلى فريق الإشراف على واتس آب للمراجعة للتحقق مما إذا كان ينتهك شروط الخدمة الخاصة بالمنصة.



وفي الوقت الحالي ، يتيح واتس آب للمستخدمين الإبلاغ عن الرسائل وجهات الاتصال في حالة حدوث أي انتهاك للشروط والخدمة، وعندما يبلغ المستخدم عن جهة اتصال ، يتم إعادة توجيه الرسائل النصية الخمسة الأخيرة إلى واتس آب. ومع ذلك ، هناك أيضًا خيار للإبلاغ عن رسالة معينة.



ما هي تحديثات حالة واتس آب؟

تحديثات الحالة عبارة عن رسائل قصيرة أو صور يمكن للمستخدمين نشرها على ملف تعريف واتس آب الخاص بهم ليراها جميع جهات الاتصال الخاصة بهم، ومع ميزة الإبلاغ الجديدة ، يمكن للمستخدمين الآن الإبلاغ عن تحديثات الحالة التي يعتقدون أنها تنتهك إرشادات مجتمع واتس آب.



وللإبلاغ عن تحديث الحالة ، يمكن للمستخدمين النقر مع الاستمرار على تحديث الحالة الذي يريدون الإبلاغ عنه وتحديد خيار "الإبلاغ" من القائمة التي تظهر، وسيطلب واتس آب بعد ذلك من المستخدمين تقديم سبب للإبلاغ ، مثل "أنه بريد عشوائي" أو "غير مناسب"، وبعد إرسال التقرير ، سيقوم واتس آب بمراجعة تحديث الحالة واتخاذ الإجراء المناسب إذا كان ينتهك إرشاداتهم.



وهذه الميزة الجديدة متاحة حاليًا فقط في إصدار iOS التجريبي من واتس آب ، وليس من الواضح متى سيتم طرحها لعامة الناس، ومع ذلك ، فهي إضافة مفيدة للتطبيق ستساعد المستخدمين على الشعور بمزيد من الأمان والراحة عند استخدام واتس آب.

