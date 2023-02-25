الاتحاد الأوروبي يُدين بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في الضفة

وكالات-الرأي:

أدان الاتحاد الأوروبي موافقة الاحتلال، على خطط لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية في أنحاء متفرقة في الضفة المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد نبيلة مصرالي،: "هذا يتجاوز العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله، والذي كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني".

وأكدت مصرالي على تجديد موقفهم بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعيةً الاحتلال لوقف بناء المستوطنات، وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال قد أعلنت، خلال اليومين الماضيين، عن المصادقة على بناء 7000 وحدة استيطانية في مستوطنات وبؤر غير شرعية، من خلال ضم بعض البؤر إلى مستوطنات.

وحسب صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر يوم أمس الجمعة، صادق "مجلس التخطيط والبناء الأعلى في المستوطنات"، الأربعاء الماضي، على 3000 وحدة استيطانية، وأتبعها بـ4000 وحدة إضافية، في اليوم الذي يليه، بينها وحدات استيطانية قائمة لكن تمت المصادقة عليها حديثًا، ليصبح إجمالي ما تمت المصادقة عليه في اليومين الماضيين 7287 وحدة استيطانية، مقابل 4427 وحدة تمت المصادقة عليها في العام 2022.