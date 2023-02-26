هاتف مصفّح يوفر أفضل التقنيات لمحبي السفر والمغامرات

كشفت Blackview عن هاتفها الأحدث الذي صمم ليكون هاتف أنديرويد متطورا ومتينا ، وهو مخصص لمحبي السفر والمغامرات والتجوال في الطبيعة.

حصل هاتف Blackview BV9200 على هيكل متين مدعّم بالمعدن والبلاستيك والإطارات المطاطية، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IP68/IP69K، وأبعاده (174.5/81.1/13.6) ملم، وزنه 310 غ.

وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، ودقة عرضها (2408/1080) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، ومحمة بزجاح Corning Gorilla Glass 5 المتين المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Mediatek Helio G96، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

دعم الجهاز بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغبيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وزوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط.

المصدر: 3dnews