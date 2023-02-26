أبل تطلق 4 سماعات واقع مختلط خلال 2025

كشفت تسريبات جديدة عن أن شركة أبل قد تطرح 4 نسخ مختلفة من سماعات الواقع المعزز و المختلط خلال عام 2025، بما في ذلك نسختين بأسعار منخفضة، وكانت هناك بعض التقارير السابقة التى اشارت إلى أن الشركة تعمل على نظارة للواقع المعزز والمختلط على مدار السنوات الماضية.



وبحسب المسرب الشهير Ming-Chi Kuo، فستحتوي سماعات الرأس AR / MR من الجيل الثاني من أبل على طرازين متقدمين وأخرين منخفضي الأداء، وسيتم تطوير وإنتاج الإصدارات الراقية والمنخفضة بواسطة Luxcaseict وFoxconn، على التوالي، ومن المرجح أن يكون جدول الإطلاق الحالي لكلا الطرازين في عام 2025. "



ووفقًا للمصدر، سيكون إنتاج سماعات الرأس AR / MR من الجيل الثاني أرخص بسبب التغيير في الشركة المصنعة، وبينما تتعامل Pegatron مع إنتاج سماعة الرأس من الجيل الأول، قد تمرر الصفقة إلى LuxShare المملوكة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Luxcaseict، وقد يؤدي التغيير في الشركة المصنعة إلى تقليل تكلفة إنتاج سماعات الرأس.



وحول نقل شركة أبل للإنتاج، قال Kuo: "من المتوقع أن تقوم Pegatron على الأرجح بنقل فريق تطوير AR / MR وموارد الإنتاج إلى Luxcaseict (مشروع مشترك بين Luxshare ICT و Pegatron) ، بقيادة Luxshare ICT ، في النصف الأول من عام 23.



وهذا يعني بشكل أساسي أن Luxshare ICT سوف تتولى التصميم والإنتاج اللاحقين لهذا المنتج، وستؤدي هذه التغييرات إلى تسريع لاحق لخفض تكلفة سماعة الرأس ، وهو ما تتوقعه شركة أبل "، وقد تكون سماعات الرأس AR / MR من الجيل الأول على البطاقات لإطلاقها في عام 2023.



ومن المتوقع الإعلان عن سماعة AR / MR في وقت ما هذا العام، ووفقًا للشائعات التي تم الإبلاغ عنها سابقًا ، تخطط أبل للسماح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات AR لسماعة الرأس، دون أي معرفة بالشفرة، وقد تجلب سماعة الرأس أيضًا ميزات الصحة والعافية للتأمل والتمرين.