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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

26 شباط / فبراير 2023 09:55

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

القدس المحتلةوكالة الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

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