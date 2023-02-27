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مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعمليتي إطلاق نار في أريحا

27 شباط / فبراير 2023 06:21

عملية إطلاق نار في أريحا
عملية إطلاق نار في أريحا

الضفة المحتلة - الرأي:

قُتل مستوطن، مساء اليوم، وأصيب عدد من المستوطنين في عمليتي إطلاق نار، قرب أريحا المحتلة.

وفي وقت لاحق من تنفيذ العملية، أعلن مستشفى "هداسا" أن المستوطن الذي تعرض لعدة طلقات وتم محاولة إنقاذه لقي مصرعه متأثرًا بجروحه الحرجة جداً.

وذكرت المواقع العبرية، أن شاب فلسطيني أطلق النار صوب سيارة "إسرائيلية" بعدما صدمها بسيارته ونزل وأطلق النار على سائقها، وصعد لسيارته وبعد أمتار وجد سيارة أخرى أطلق النار على منْ فيها مما أدى لإصابة 4 مستوطنين اخرين.

ووصلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى مكان العملية، حيث تجري عمليات بحث واسعة عن المنفذ.

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