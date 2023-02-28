كأس إنكلترا: قطبا مانشستر مرشحان لبلوغ ربع النهائي

سيكون قطبا مدينة مانشستر، يونايتد المنتشي من تتويجه بلقب كأس الرابطة، وجاره سيتي وصيف الدوري، مرشحَين لبلوغ ربع نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم عندما يواجهان وست هام وبريستول سيتي تواليًا.

أنهى يونايتد صيامًا عن الألقاب دام ستة أعوام بفوزه الاحد بكأس الرابطة على حساب نيوكاسل 2-صفر على ملعب ويمبلي.

وبقيادة مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ الذي أعاد هيبة يونايتد في موسمه الاول مع الفريق، يضع "الشياطين الحمر" نصب أعينهم العودة الى ملعب ويمبلي مرة ثانية هذا الموسم وتحقيق لقب الكأس للمرة الاولى منذ 2016.

قال تن هاغ الذي وصل الى ملعب "أولد ترافورد" هذا الصيف بعد التتويج الاحد "كانت مخاطرة ربما (أن أنضم) ولكن أحب يونايتد، عندما أرى قميصنا، عندما أرى العلاقة مع الجماهير، عندما أرى أولد ترافورد، عندما أرى الإرث الذي تركه السير أليكس" فيرغوسون الذي قاد الفريق الى لقبه الاخير في الدوري عام 2013.

وسيكون يونايتد مرشحًا لبلوغ ربع النهائي عندما يستضيف على ملعبه ضيفه وست هام، صاحب المركز السادس عشر في الدوري، الاربعاء.

ويمر يونايتد بفترة مميزة، إذ قبل تتويجه الاحد، بلغ على حساب برشلونة متصدر الدوري الاسباني ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه عليه 2-1 في اياب الملحق المؤهل على ملعب أولد ترافورد بعد تعادلهما 2-2 في كامب نو.

ويعوّل أيضًا أمام وست هام على فورمته المذهلة على أرضه هذا الموسم، إذ لم يخسر في آخر 18 مباراة في جميع المسابقات، بالاضافة الى تألق مهاجمه ماركوس راشفورد الذي سجل 17 هدفًا في جميع المسابقات منذ نهاية كأس العالم، الاعلى بين اللاعبين في الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى.

ومن المتوقع أن يريح تن هاغ البعض من لاعبيه، إذ بالاضافة الى الجدول المزدحم، تنتظر الفريق رحلة الى الغريم ليفربول الجريح ضمن منافسات الدوري الاحد.

من جهته، يسافر الجار سيتي الى بريستول سيتي الثلاثاء لملاقاة الفريق الذي ينافس في المستوى الثاني "تشامبيونشيب".

وسيكون رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا مرشحين لبلوغ ربع النهائي في مسعاهم للتتويج بلقب المسابقة للمرة الاولى منذ 2019.

ويدخل سيتي الى المباراة في أعقاب فوز كبير على مضيفه بورنموث 4-1 نهاية الاسبوع الماضي في الدوري أبقاه على مسافة نقطتين من أرسنال المتصدر وللاخير مباراة أقل.

وأراح غوارديولا البعض من لاعبيه في المباراة الاخيرة أمثال صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا والجزائري رياض محرز الذي استعان به في ربع الساعة الاخير.

ويبحث بطل إنكلترا عن استقرار في النتائج، إذ دخل الى المواجهة أمام بورنموث بعدما اكتفى بتعادلين تواليًا، أولهما أمام نوتنغهام فوريست 1-1 في الدوري ومن ثم أمام مضيفه لايبزيغ الالماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالنتيجة ذاتها.

بدوره، يأمل في أن يكون توتنهام على الموعد الاربعاء أمام مضيفه شيفيلد يونايتد من المستوى الثالث "ليغ وان"، في ظل استمرار بحثه عن لقب أول منذ 2008.

ويدخل سبيرز المباراة منتشيًا من فوزه على ضيفه تشلسي 2-صفر في منافسات الدوري الاحد، ليزيد من محن غريمه اللندني ويرفع الضغط على المدرب غراهام بوتر الذي لم يذق طعم الفوز في المباريات الست الاخيرة في جميع المسابقات.

وعزز سبيرز مركزه الرابع في السباق على آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

لم يبلغ توتنهام نهائي كأس إنكلترا منذ تتويجه بها في عام 1991، ويبحث عن لقب أول منذ فوزه قبل 15 عامًا بلقب كأس الرابطة.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي ليستر سيتي مع ضيفه بلاكبيرن روفرز من تشامبيونشيب وفولهام مع ليدز يونايتد الثلاثاء، وساوثمبتون مع غريمبسي تاون وبيرنلي مع فليتوود تاون الاربعاء.