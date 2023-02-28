وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يشهد عمليات زراعة القرنية و(5407) عملية جراحية وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن": تشكيل المجالس البلدية الشبابية نقلة نوعية في العمل الحكومي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يناقش تجويد الخدمات الصحية ويبحث شكاوى المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم منزلاً في جبل المكبر شرق القدس وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية غزة" توقع مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر لتحسين خدمات مركز الأطراف وكالة الرأي الفلسطينية آليات وجرافات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يُنظم مسابقتي النشيد الفردي والدبكة الشعبية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة في 3 حـوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم الشمال "يتفقد سير العمل في "عيادة الأسنان" ووحدة تأهيل النطق وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يختتم مسابقة اللياقة البدنية
أخبار » الأخبار الحكومية

بقيمة 87 ألف دولار و52 ألف شيكل

"الشرطة المجتمعية" تُنهي عدة خـلافات مـالية في خانـيونس

28 شباط / فبراير 2023 10:02

d2372dcb-93cd-4fc8-8da6-a96610bd2996
d2372dcb-93cd-4fc8-8da6-a96610bd2996

خانيونس - وكالة الرأي:

أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس 11 خلافًا ماليًا خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 87 ألف دولار و52 ألف شيكل عبر أقسامها المنتشرة في المحافظة.

وأوضح المقدم ناجي أبو حماد رئيس قسم الشرطة المجتمعية بمركز شرق خانيونس أن المواطن (خ. ط) تقدم بشكوى بحق المواطن (أ. ق) حول دين شرعي مستحق بقيمة 25 ألف شيكل.

ولفت رئيس دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس المقدم ابراهيم السنوار أن القضايا المالية المذكورة تنوعت ما بين ديون شرعية، ومعاملات تجارية.

ولفت إلى أنهم جمعوا أطراف الخلافات واستمعوا لأقوالهم، وصولًا إلى اتفاق مرضي للجميع، وتحرير تنازلات حسب الإجراءات القانونية المتبعة، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟