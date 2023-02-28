"الشرطة المجتمعية" تُنهي عدة خـلافات مـالية في خانـيونس

خانيونس - وكالة الرأي:

أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس 11 خلافًا ماليًا خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 87 ألف دولار و52 ألف شيكل عبر أقسامها المنتشرة في المحافظة.

وأوضح المقدم ناجي أبو حماد رئيس قسم الشرطة المجتمعية بمركز شرق خانيونس أن المواطن (خ. ط) تقدم بشكوى بحق المواطن (أ. ق) حول دين شرعي مستحق بقيمة 25 ألف شيكل.

ولفت رئيس دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس المقدم ابراهيم السنوار أن القضايا المالية المذكورة تنوعت ما بين ديون شرعية، ومعاملات تجارية.

ولفت إلى أنهم جمعوا أطراف الخلافات واستمعوا لأقوالهم، وصولًا إلى اتفاق مرضي للجميع، وتحرير تنازلات حسب الإجراءات القانونية المتبعة، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.